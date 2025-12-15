VIDEO: Regalan camioneta a Quinceañera durante la fiesta y se vuelve viral

El momento causó toda clase de comentarios en las redes sociales, desde aquellos que sintieron envidia, hasta los que no están de acuerdo con el regalo sorpresa

Una quinceañera recibió un regalo sorpresa que no se imaginaba, debido a que el valor del mismo es muy alto. La fiesta transcurría con normalidad, cuando de pronto le vendaron los ojos y entró por la parte de atrás del salón una enorme camioneta a nombre de la adolescente.

El momento fue bastante sorpresivo para la propia quinceañera, quien al momento de quitarse la venda de los ojos, pudo ver un enorme automóvil frente a ella. Se trata de una camioneta de carga o de trabajo con una sola cabina, en color blanco y con algunos detalles negros.

Regalo viral en una fiesta de XV AÑOS

La festejada se pudo subir a la camioneta durante unos segundos, pero fue imposible manejarla dentro del salón. Todos grabaron el momento de los hechos, mientras que su padre y su madre le brindaron un tremendo abrazo ante la todavía mirada atónita que le dejó el regalito de varios miles de pesos.

Las redes sociales estallaron inmediatamente, donde muchas de las personas aseguran que no es el regalo que una niña debería de tener, a pesar de que es justo en esta fiesta donde se festeja que deja de ser una niña, para pasar a ser una joven con muchas más responsabilidades en la vida. Otros opinan que solamente se trata de gente envidiosa que no recibieron regalos iguales para sus XV años, por lo que las opiniones están divididas.

Debate en las redes sociales

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados dentro de la publicación, misma que se sigue viralizando con miles de reproducciones y de reacciones de «me gusta». La gente está completamente dividida, aunque también aparecen algunos mensajes divertidos de la situación:

Ni en un millón de años me regalarían algo así

Muy niña para ese regalo y con el perdón de Dios después viene los lamentable

Una camioneta para una niña? No me parece

Felicidades, pero no creo que la chica pueda usar el vehículo hasta tener cierta edad

Y ni pensar que cuando yo cumpli los 15 me dieron fue unos correazos

Está muy lindo y todo pero recuerda que un auto conlleva muchas responsabilidad

No mmn a mí con suerte me dijeron feliz cumple

Hoy sí que conocí la envidia

El que puede, puede

Creeo que deberían de apreciar lo que sus papás les dan ya sea poco o mucho, lo hacen con amor y se esfuerzan por dar lo mejor y si sus papas de la chica tienen para darle eso pues me alegra, no hay que menospreciar lo que nuestros papás nos dan también.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MEXICO