VIDEO: Regalan camioneta a Quinceañera durante la fiesta y se vuelve viral

Una quinceañera recibió un regalo sorpresa que no se imaginaba, debido a que el valor del mismo es muy alto. La fiesta transcurría con normalidad, cuando de pronto le vendaron los ojos y entró por la parte de atrás del salón una enorme camioneta a nombre de la adolescente.
El momento fue bastante sorpresivo para la propia quinceañera, quien al momento de quitarse la venda de los ojos, pudo ver un enorme automóvil frente a ella. Se trata de una camioneta de carga o de trabajo con una sola cabina, en color blanco y con algunos detalles negros.
Regalo viral en una fiesta de XV AÑOS
La festejada se pudo subir a la camioneta durante unos segundos, pero fue imposible manejarla dentro del salón. Todos grabaron el momento de los hechos, mientras que su padre y su madre le brindaron un tremendo abrazo ante la todavía mirada atónita que le dejó el regalito de varios miles de pesos.
Las redes sociales estallaron inmediatamente, donde muchas de las personas aseguran que no es el regalo que una niña debería de tener, a pesar de que es justo en esta fiesta donde se festeja que deja de ser una niña, para pasar a ser una joven con muchas más responsabilidades en la vida. Otros opinan que solamente se trata de gente envidiosa que no recibieron regalos iguales para sus XV años, por lo que las opiniones están divididas.
Debate en las redes sociales
Estos fueron algunos de los comentarios más destacados dentro de la publicación, misma que se sigue viralizando con miles de reproducciones y de reacciones de «me gusta». La gente está completamente dividida, aunque también aparecen algunos mensajes divertidos de la situación:
Ni en un millón de años me regalarían algo así
Muy niña para ese regalo y con el perdón de Dios después viene los lamentable
Una camioneta para una niña? No me parece
Felicidades, pero no creo que la chica pueda usar el vehículo hasta tener cierta edad
Y ni pensar que cuando yo cumpli los 15 me dieron fue unos correazos
Está muy lindo y todo pero recuerda que un auto conlleva muchas responsabilidad
No mmn a mí con suerte me dijeron feliz cumple
Hoy sí que conocí la envidia
El que puede, puede
Creeo que deberían de apreciar lo que sus papás les dan ya sea poco o mucho, lo hacen con amor y se esfuerzan por dar lo mejor y si sus papas de la chica tienen para darle eso pues me alegra, no hay que menospreciar lo que nuestros papás nos dan también.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MEXICO