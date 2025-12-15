Violencia familiar registra en máximos históricos en el sur de Tamaulipas

Altamira ha ocupado el primer lugar en dicho delito, sobre todo en los fraccionamientos.

ALTAMIRA, TAM.- La violencia familiar se consolidó como el delito de mayor incidencia en el sur de Tamaulipas, al registrar los niveles más altos de los últimos diez años.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Tampico, Ciudad Madero y Altamira (OCTMA), el periodo de enero a noviembre de 2025 cerró con 1,936 casos, la cifra más alta que documentan desde 2015.

Este incremento de casos se reflejó en el bimestre de octubre y noviembre de 2025, donde se contabilizaron 323 denuncias, y el municipio con la mayor incidencia fue Tampico.

De acuerdo con el OCTMA, la cifra de 1,936 casos reportados hasta noviembre de 2025 superó el récord anterior de 1,865 casos de violencia familiar, establecido en 2024.

En promedio, la zona conurbada registra poco más de 5.8 casos de violencia familiar cada día.

La información del OCTMA, elaborada con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reveló que en el bimestre octubre-noviembre de 2025 se concentraron 323 denuncias por violencia familiar, en octubre fueron 191 y en noviembre 132 casos.

En ambos meses, Tampico fue el municipio con la mayor cantidad de reportes de violencia familiar, históricamente Altamira ha ocupado el primer lugar en dicho delito, sobre todo en los fraccionamientos.

Por Oscar Figueroa

La Razón