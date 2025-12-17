Aplican comercios cobros indebidos al pagar «con tarjeta»

La práctica, expresamente prohibida por la PROFECO, se extiende en establecimientos de la ciudad, quienes además anulan promociones al utilizar el plástico, denuncian consumidores

EL MANTE, TAMAULIPAS.- Consumidores han alertado sobre una práctica abusiva e ilegal que se ha vuelto común en diversos establecimientos comerciales de El Mante, donde se aplica un cargo adicional de entre el 4 y el 10 por ciento al monto total de la compra, cuando el consumidor opta por pagar con tarjeta de crédito.

​Esta comisión, que legalmente debe ser asumida por el comercio como parte del servicio de la Terminal Punto de Venta (TPV), está siendo trasladada de forma indebida al cliente.

​Según reportes ciudadanos, la variación de este «recargo» ilegal oscila principalmente entre el 4 y el 5 por ciento; sin embargo, se han documentado casos en los que la comisión llega a ser de un alarmante 10 por ciento, afectando gravemente el bolsillo de los consumidores.

​Además del cobro extra, otra irregularidad detectada es que algunos establecimientos no respetan las promociones o descuentos anunciados si el pago se realiza con tarjeta de crédito, condicionando los beneficios únicamente al pago en efectivo.

​»La Ley Federal de Protección al Consumidor es muy clara: el precio exhibido de un bien o servicio debe ser el precio final. Cobrar una comisión por utilizar un medio de pago electrónico es una práctica indebida que viola los derechos del consumidor» afirma la dependencia en comunicados permanentes dentro de su portal.

La dependencia además, ha insistido a nivel nacional que esta acción es completamente ilegal. La comisión que el banco cobra al establecimiento por el uso de la terminal es un costo operativo que debe ser absorbido por el negocio, y nunca trasladado al cliente.

​El incumplimiento de esta disposición legal (Artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor) puede acarrear a los comercios multas significativas que, a nivel federal, van desde los $701 hasta más de $2.4 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y la reincidencia.

POR. PATRICIA PÉREZ CRUZ

EXPRESO-LA RAZÓN