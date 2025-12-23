Abaten a “Don Zefe”, presunto fundador de grupo criminal, en Santiago, NL

NUEVO LEON.- Dos presuntos integrantes del crimen organizado fueron abatidos durante un enfrentamiento con agentes ministeriales en una quinta del municipio de Santiago, Nuevo León. El saldo del operativo incluyó además dos elementos de seguridad heridos, un hombre y una mujer detenidos, así como el aseguramiento de diversas armas de fuego.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:30 horas en una propiedad ubicada sobre la avenida Las Torres y Benito Juárez, en la comunidad Los Rodríguez, a aproximadamente 300 metros al oriente de la Carretera Nacional. De acuerdo con reportes oficiales, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio tras recibir información sobre la presencia de personas armadas en el inmueble.

Al arribar a la quinta, los elementos fueron recibidos con disparos, lo que derivó en un intercambio de fuego. Durante el enfrentamiento, dos hombres fueron abatidos. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que uno de ellos era Zeferino Peña Cuéllar, conocido como “Don Zefe”, identificado como operador histórico y fundador de una célula criminal vinculada al Cártel del Golfo con base en Tamaulipas. El segundo abatido fue identificado como David Calderón, ex elemento militar.

Las autoridades señalaron que Peña Cuéllar era investigado por su presunta participación en el traslado y distribución de narcóticos hacia Nuevo León, aunque no se precisó si tenía relación directa con la detención, el pasado sábado, de 17 presuntos integrantes del mismo grupo criminal en el municipio de Montemorelos.

Fuentes oficiales recordaron que el nombre de “Don Zefe” apareció públicamente desde el 30 de octubre de 2001, cuando un grupo armado identificado como Los Zetas realizó su primera incursión documentada en Monterrey. En aquel episodio, hombres vestidos con uniformes militares y en vehículos clonados irrumpieron en una finca del fraccionamiento Hacienda Santa Lucía, al sur de la ciudad, presuntamente con la intención de capturarlo. Peña Cuéllar logró escapar y en ese evento murió un ex agente judicial durante un enfrentamiento dentro del inmueble.

En el operativo de esta madrugada, además de los dos abatidos, los agentes lograron la detención de una mujer que se encontraba en el interior de la quinta. Dos elementos ministeriales resultaron lesionados; uno de ellos presentó una herida en una pierna y fue trasladado de inmediato a un hospital por sus compañeros.

De manera adicional, una fuente cercana a la investigación informó que, mientras se desarrollaba el enfrentamiento, un segundo grupo de hombres armados llegó al lugar y abrió fuego contra los agentes, para posteriormente darse a la fuga.

Al sitio acudieron elementos de la Policía municipal de Santiago, Fuerza Civil y refuerzos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes aseguraron el perímetro. Paramédicos de Protección Civil municipal confirmaron el fallecimiento de los dos presuntos delincuentes y el aseguramiento de armas largas y cortas en el lugar.

Al interior de la propiedad se observó la presencia de más armamento, por lo que las autoridades informaron que se solicitaría una orden de cateo para realizar una revisión exhaustiva del inmueble como parte de la indagatoria en curso. La zona permaneció acordonada durante varias horas.

