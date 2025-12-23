Construcción de torres eólicas generan 200 empleos en Altamira

La secretaria de Economía y Turismo, Claudia Fernández Pecero, informó que el desarrollo de estas estructuras representa un avance tecnológico importante para la zona.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.– La construcción y envío de 70 torres eólicas de Altamira a Virginia, Estados Unidos generan un promedio de 200 empleos.

La empresa Windar Renovables eligió al municipio como su única sede para este contrato internacional, lo que genera actualmente trabajos especializados en la construcción de infraestructura tipo Offshore.

La secretaria de Economía y Turismo, Claudia Fernández Pecero, informó que el desarrollo de estas estructuras representa un avance tecnológico importante para la zona.

El proceso de fabricación de los postes se hace en las inmediaciones del Puerto de Altamira y requiere de una logística precisa debido a las dimensiones extraordinarias de cada pieza de acero.

“Harán 179 torres, todo ese mega parque enorme que están haciendo y aquí en Altamira están haciendo postes y van divididos en cuatro partes, porque ya juntos miden 116 metros y pesa 300 toneladas y su diámetro es de ocho metros».

La funcionaria destacó que la mano de obra local es un factor determinante para el éxito de este contrato.

Los 200 trabajadores ejecutan las labores de ensamblaje de los componentes que posteriormente se trasladan por vía marítima hacia los Estados Unidos.

“Es un plus de la mano de obra que tenemos aquí y son 200 empleados los que tienen trabajando en la construcción de las torres».

Aunque la compañía Windar tiene operaciones en países como Brasil y España, esta línea de producción específica para el mercado norteamericano se mantiene exclusivamente en el puerto de Altamira.

El proyecto inició hace tres meses y las autoridades prevén que las actividades de construcción y embarque concluyan en el 2026.

“La empresa Windar Renovables, tiene presencia en Brasil, España, pero este proyecto sólo se encuentra en Altamira».

Fernández Pecero aclaró que la meta de producción sufrió un ajuste en la planeación original, aunque el volumen de trabajo se mantiene como uno de los más relevantes para el sector industrial de la región.

«El proyecto concluye en el 2026 y empezaron hace tres meses, normalmente se llevan de tres en tres torres, en un principio eran 90, pero serán 70 realmente las que se construyen en la localidad», concluyó.

Por. Oscar Figueroa

La Razón