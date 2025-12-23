Enfrenta Lynda delicada crisis de salud debido a la esclerosis sistémica

La cantante Lynda atraviesa una delicada crisis de salud tras ser diagnosticada con esclerosis sistémica, Síndrome de Sjögren y Raynaud.

MÉXICO.- La cantante Lynda, recordada como uno de los grandes íconos juveniles de los años 90 gracias a éxitos como “Gira que gira” y “Maldita timidez”, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida, luego desde que hace un par de años, la intérprete enfrenta una delicada crisis de salud que ha impactado de manera significativa su calidad de vida.

A sus 43 años, la artista lucha contra la esclerosis sistémica, una enfermedad autoinmune sin cura que provoca un deterioro progresivo del organismo, esta condición la ha obligado a mantenerse alejada de los escenarios y de la vida pública, priorizando su bienestar físico y emocional.

En entrevista con una revista de espectáculos, su esposo, el productor musical Carlos Lara, reveló que Lynda se encuentra bajo un tratamiento médico especializado en Estados Unidos, el cual incluye dos medicamentos experimentales que actualmente se encuentran en fase de prueba con pacientes.

Tratamientos experimentales y esperanza médica

De acuerdo con Lara, aunque estos medicamentos no representan una cura definitiva, sí podrían marcar una diferencia importante en la evolución de la enfermedad.

“No curan la enfermedad, pero ayudan a detener el proceso de deterioro. Probablemente en los próximos tres años puedan ser aprobados y permitir que la enfermedad se estabilice”, explicó.

Lynda fue diagnosticada hace dos años, poco tiempo después de haberse retirado oficialmente de los escenarios en 2018, tras lanzar cuatro producciones discográficas y participar brevemente en el 90’s Pop Tour.

Carlos Lara detalló que el objetivo principal del tratamiento es evitar que la enfermedad dañe órganos vitales o, en caso de hacerlo, que el impacto sea mínimo, para que en el futuro la cantante pueda llevar una vida lo más normal posible.

También padece Síndrome de Sjögren y Raynaud

Además de la esclerosis sistémica, Lynda enfrenta otros dos padecimientos autoinmunes: el Síndrome de Sjögren, que afecta principalmente las glándulas que producen saliva y lágrimas, y el Síndrome de Raynaud, una afección que provoca una contracción excesiva de los vasos sanguíneos en manos y pies ante el frío o el estrés.

A pesar del complicado panorama, su esposo aseguró que la cantante enfrenta la situación con fortaleza y disciplina.

“Toma sus medicamentos a tiempo, lleva una dieta muy estricta y saludable, y ha logrado corregir algunos problemas que le causaba la enfermedad. Sabemos que puede haber periodos de remisión y recaídas, pero estamos preparados”, comentó.

Una vida privada y la esperanza de volver a la música

Lynda y Carlos Lara llevan más de 20 años juntos, aunque rara vez se muestran en público, su relación ha sido discreta y, en su momento, polémica, debido a que él fue esposo de la hermana de la cantante.

Actualmente, Lynda se mantiene bajo la supervisión de distintos especialistas y sigue un tratamiento médico complejo, aun así, su entorno asegura que no ha perdido la esperanza y que, si su salud lo permite, podría regresar a la música en el futuro.

Por ahora, la cantante se enfoca en cuidarse al máximo y enfrentar esta etapa con valentía, lejos de los reflectores, pero con el cariño intacto de sus seguidores.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.