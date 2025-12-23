Enfrentan dulceros de Altamira la peor racha en ventas de piñatas

A pesar de contar con modelos que van desde los siete picos tradicionales hasta figuras en tercera dimensión, el flujo de compradores no cumple con las expectativas del gremio

ALTAMIRA, TAM.- La demanda de piñatas tradicionales registra una caída histórica en Altamira durante esta temporada decembrina, lo que marca al 2025 como el año con menor actividad para este sector en la última década.

El fenómeno responde a una combinación entre la proliferación de vendedores informales y el impacto en la economía de las familias, factores que mantienen estancada la mercancía en los locales establecidos.

Olivia Duque, comerciante del mercado municipal, explicó que el desinterés por adquirir las piezas impide la recuperación de la inversión realizada meses atrás.

Los precios de estos artículos se mantienen en un rango de entre 250 y 300 pesos, una cifra que busca ser competitiva ante la oferta de personajes navideños y otros diseños.

Sin embargo, la prioridad de gasto de los consumidores se desplazó hacia otros productos, lo que deja a las dulcerías con un excedente de inventario que fue almacenado con antelación para las posadas.

A diferencia del estancamiento en las piñatas, agregó que los dulces reportan un movimiento constante.

La venta de golosinas a granel y bolsitas preparadas para festejos infantiles permite que los locatarios mantengan ingresos diarios, lo que mitiga parcialmente las pérdidas económicas por la falta de venta de las piñatas.

Por Oscar Figueroa

La Razón