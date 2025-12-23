Entregará Samaritan’s Purse 20 mil regalos a niñas y niños del centro y Altiplano de Tamaulipas

Los obsequios están clasificados por edades, para niñas y niños de 2 a 14 años, en rangos de 2 a 5, 5 a 9 y de 9 a 14 años.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un total de 20 mil regalos serán entregados a niñas y niños de municipios del centro y del Altiplano de Tamaulipas como parte de la edición número 22 del programa La Bolsa del Samaritano, impulsado por la organización internacional Samaritan’s Purse, anunció en rueda de prensa la mañana de este 23 de diciembre del 2025 el pastor Héctor Pérez Rocha.

En su discurso, el líder religioso informó que la entrega se realizará de manera simultánea el próximo 10 de enero, a través de alrededor de 200 iglesias que participan en esta iniciativa solidaria, en distintos horarios a lo largo del día.

Y como cada año, esta actividad no se trata de una entrega simple de obsequios, sino de verdaderas celebraciones comunitarias que incluyen fiestas infantiles con piñatas, música, payasos y alimentos para los menores.

“Ese día va a haber 20 mil sonrisas, 20 mil niños y niñas celebrando. En cada sede se organiza una fiesta; se les da un lonche, un tamalito, un almuerzo».

«Son aproximadamente 200 fiestas el mismo día”, explicó el pastor.

Pérez Rocha señaló que la distribución se realiza de forma regional y esta vez toca al centro.

Y es que Tamaulipas, está dividido en tres grandes zonas (norte, centro y sur) y cada año el programa se concentra en una de ellas.

En esta edición, el énfasis estará en Ciudad Victoria, por ser la capital del estado, aunque también participarán iglesias y pastores de municipios del centro y del Altiplano, además de comunidades como San Fernando.

Cada regalo está destinado a un solo niño o niña y no puede ser abierto ni manipulado por los organizadores, ya que es una política estricta de Samaritan’s Purse.

“El regalo lo tiene que abrir el niño. Muchas veces viene con una cartita, incluso con el nombre del niño que lo envió desde Estados Unidos. Son regalos que otros niños preparan para niños”, explicó.

Y en los casos donde la asistencia supera el número de regalos asignados, las propias iglesias se organizan para preparar paquetes adicionales y no dejar fuera a ningún menor.

El pastor destacó que esta iniciativa ha generado incluso vínculos entre menores de México y Estados Unidos, ya que algunos niños logran comunicarse posteriormente mediante cartas o mensajes, fortaleciendo el sentido solidario del programa.

Samaritan’s Purse es una organización cristiana internacional de ayuda humanitaria que opera en distintos países del mundo, llevando asistencia en casos de emergencia, programas de salud y apoyo social, así como proyectos dirigidos a la niñez, como Christmas Child, que desde hace más de dos décadas se realiza en México y Tamaulipas, no es la excepción.

Por. Antonio H. Mandujano