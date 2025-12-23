Estos estados registrarán lluvias y bajas temperaturas el 24 y 25 de diciembre

Tanto Nochebuena como Navidad registrarán bajas temperaturas y en algunas entidades hasta habrá lluvias esta mitad de semana

Tanto Nochebuena como Navidad, es decir, este 24 y 25 de diciembre, registrarán bajas temperaturas y, en algunas entidades, incluso se tienen pronosticadas fuertes lluvias con puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En referencia a ello, te compartimos cuáles son los estados que tendrán temperaturas mínimas de -10 grados centígrados y aquellos en donde se registrarán fuertes lluvias debido al nuevo frente frío que estará entrando por el noreste de México.

¿En dónde hará frío y lloverá en México este miércoles 24 de diciembre, en Nochebuena?

Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el noreste del país, divergencia sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 50 km/h en Baja California, así como chubascos en Sonora.

Para este miércoles 24 de diciembre, los estados con lluvias fuertes con puntuales muy fuertes serán:

Baja California

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Mientras que aquellos con intervalos de chubascos serán:

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas)

Las entidades con temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados son las zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que aquellos con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados serán:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

¿En dónde hará frío y lloverá en México este jueves 25 de diciembre, en Navidad?

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste del país y la península de Yucatán, asociada con una circulación ciclónica, además del ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El nuevo frente frío se extenderá sobre el noroeste de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el occidente de Estados Unidos y con la corriente en chorro polar, generando rachas de viento de hasta 70 km/h, chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región; además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California en el transcurso de la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Las entidades con chubascos con lluvias puntuales fuertes en Navidad serán:

Baja California

Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan)

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Por otro lado, los intervalos de chubascos se registrarán en las siguientes entidades:

Baja California Sur

Sonora

Guerrero

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)

Yucatán

En cuanto a las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados, las heladas se sentirán en las zonas serranas de:

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Recuerda que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar encharcamientos en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

