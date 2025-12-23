Falla en Planta Duport deja sin agua a 80 colonias de Altamira

El organismo operador informó que el desperfecto técnico obliga a un paro total en la distribución para realizar las maniobras de reparación necesarias

ALTAMIRA, TAM.- ​Una avería en el equipo de bombeo de la línea principal de 24 pulgadas en la Planta Duport provocó la suspensión del servicio de agua potable en gran parte del municipio durante la noche de este martes 23 de diciembre. El organismo operador informó que el desperfecto técnico obliga a un paro total en la distribución para realizar las maniobras de reparación necesarias.

​La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Altamira, dependencia municipal, desplegó personal técnico para atender la contingencia de forma inmediata. De acuerdo con el pronóstico de las autoridades, los trabajos requieren un tiempo estimado de entre 6 y 12 horas, por lo cual el suministro regresará de forma gradual una vez que concluyan las labores en la red principal.

​La afectación impacta directamente a un listado de 85 zonas habitacionales, entre las que figuran colonias de alta densidad poblacional como Venustiano Carranza, Francisco Villa, Industrial Guerrero, Magdaleno Aguilar y las dos secciones de la Alejandro Briones. El corte también alcanza a residentes de los fraccionamientos El Edén, Unidos Avanzamos y todas las etapas de la colonia Los Presidentes.

​El organismo municipal detalló que sectores como la Guadalupe Victoria, Fidel Velázquez, Enrique Cárdenas González y Lázaro Cárdenas forman parte de este padrón de usuarios afectados. Asimismo, comunidades rurales y ejidos como Santa Amalia, Francisco Medrano y Ricardo Flores Magón presentan la interrupción del servicio debido a la magnitud de la falla en la línea de conducción.

​Ante esta situación, la Comapa Altamira solicitó la comprensión de las familias en sectores como Los Pinos, Emilio Portes Gil y los fraccionamientos Valle Real y Jardín Real. La presión en las tomas domiciliarias se normalizará de acuerdo con la ubicación de cada sector tras el encendido de los equipos de bombeo en la planta potabilizadora.

Por Óscar Figueroa

La Razón