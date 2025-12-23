Fiscalía investiga hallazgo del cuerpo de una mujer en Ciudad Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. – La Fiscalía de Tamaulipas realiza las investigaciones correspondientes tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en un camino que comunica a la colonia Barrio del Bosque con las vías del tren.

Con este hecho, son dos las personas encontradas sin vida en el mismo sitio en los últimos meses.

Información obtenida en el lugar de los hechos confirmó que se trata de una mujer de complexión regular, estatura mediana, que vestía una blusa azul, un pantalón de mezclilla y una faja color beige. También se logró distinguir que su cabello era de color negro.

El descubrimiento fue realizado por transeúntes que circulaban por la zona, a la altura de la colonia Barrio del Bosque, la cual colinda con las vías férreas.

Una fuente cercana a la investigación señaló que la víctima presentaba un golpe en uno de los pómulos, aunque se desconoce si fue causado por una agresión o por una caída.

Por el momento, las autoridades procedieron con el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicar la necropsia y determinar las causas precisas de la muerte.

Cabe destacar que, de manera coincidente, en el mismo lugar fue encontrado sin vida, hace un par de meses, un hombre que aparentemente fue atropellado por el tren.

Estos casos han llamado la atención de los habitantes de la zona, quienes aseguran que existe un grupo de individuos que comete asaltos contra personas que transitan a pie por el camino, ya sea para dirigirse a su trabajo, regresar a casa o por cualquier otra circunstancia.

Por Alfredo Peña

Fotos: Héctor Perales

Expreso – La Razón