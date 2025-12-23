Inicia Operación Salvavidas Invierno 2025 en playas de la región

En Tamaulipas, se informó que las labores se concentrarán en las playas de mayor afluencia de Ciudad Madero, Altamira, La Pesca y Mezquital

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- A través de la Primera Zona Naval, inició la Operación Salvavidas Invierno 2025, como parte del Plan Marina, para proteger a vacacionistas.

De acuerdo con un comunicado, de la La Secretaría de Marina, el operativo se desarrollará del 19 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, con acciones de seguridad, vigilancia, rescate y apoyo médico en destinos turísticos.

En Tamaulipas, se informó que las labores se concentrarán en las playas de mayor afluencia de Ciudad Madero, Altamira, La Pesca y Mezquital, así como en centros turísticos bajo responsabilidad de la Armada de México.

Para esta temporada fueron desplegados 315 elementos navales, entre personal operativo y civil, además de siete unidades marítimas destinadas a la vigilancia y rescate.

Asimismo, se cuenta con 24 unidades terrestres que complementan las acciones de seguridad, con la misión principal de salvaguardar la vida humana en la mar.

Las acciones se realizan en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo la atención oportuna ante cualquier emergencia.

En el operativo, menciona, que participa la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, ENSAR Tampico y Mezquital, integrada por personal altamente capacitado.

La Secretaría de Marina reiteró la importancia de respetar las indicaciones de la Capitanía de Puerto, así como las banderas que alertan sobre las condiciones del mar.

Durante el operativo se instalarán puestos de socorro y rescate, donde personal salvavidas y de Sanidad Naval brindará atención médica de primeros auxilios.

Para emergencias en el mar, la Primera Zona Naval puso a disposición el número 833-215-7915, además de la línea nacional 800 MARINA 1, disponible las 24 horas.

Por. José Luis Rodríguez Castro | La Razón