Nuevo refuerzo y van a Querétaro

Correcaminos confirmó a Nahum Gómez como refuerzo

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tal como lo adelantó Oé! semanas atrás, Nahum Gómez fue confirmado de manera oficial como nuevo refuerzo de Correcaminos de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El mediocampista, quien puede desempeñarse como contención o volante ofensivo, llega procedente de la Primera División de Nicaragua y cuenta con amplia experiencia en la Liga de Expansión MX, tras su paso por Atlético La Paz, Celaya y Pachuca.

Nahum Gómez reportará directamente en Querétaro para incorporarse al trabajo del equipo dirigido por Gustavo Díaz, en el marco de la pretemporada.

CORRECAMINOS DISPUTARÁ SU TERCER PARTIDO DE PRETEMPORADA

Motivados y comprometidos tras la intensa pretemporada realizada, Correcaminos disputará su tercer partido de preparación, teniendo como rival a Gallos Blancos de Querétaro, equipo de la Liga MX.

El conjunto dirigido por Gustavo Díaz entrenó con intensidad luego de enfrentar a Gavilanes de Matamoros el pasado fin de semana, cumpliendo con una preparación completa rumbo al inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Ayer el equipo de Ciudad Victoria continuó con su trabajo en el Centro de Formación, para posteriormente emprender el viaje hacia Querétaro.

El encuentro entre Gallos Blancos y Correcaminos se llevará a cabo este hoy en el CEGAR Querétaro, a puerta cerrada.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO