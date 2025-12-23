Obras Públicas aclara alcances de obra tras clausura del INAH

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Gobierno de Tamaulipas aclaró la situación legal y técnica de la remodelación en la Plaza Héroes de la Independencia, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) colocara sellos de suspensión en el área por presuntas violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya, precisó que los trabajos ejecutados corresponden exclusivamente a rehabilitación de andadores, áreas verdes y equipamiento urbano, sin que exista intervención alguna en monumentos, esculturas o elementos con valor histórico protegidos por la legislación federal.

Subrayó que el proyecto fue diseñado con un enfoque de mejoramiento de la movilidad peatonal y recuperación del espacio público, respetando en todo momento los elementos patrimoniales del sitio, los cuales —afirmó— se mantienen intactos y sin modificaciones estructurales o visuales.

La aclaración se dio luego de que personal del INAH suspendiera la obra, argumentando posibles incumplimientos normativos. En los sellos colocados se advierte que la suspensión se sustenta en diversos artículos de la ley federal en materia de monumentos, además de señalar que quebrar los sellos constituye un delito que puede derivar en sanciones administrativas y penales.

Ante ello, la Secretaría de Obras Públicas informó que mantiene una postura de apertura y colaboración institucional, por lo que se encuentra en disposición de realizar la revisión técnica correspondiente y aportar la información necesaria para aclarar los alcances reales del proyecto.

La dependencia estatal enfatizó que el Gobierno de Tamaulipas no ejecuta obras fuera del marco legal, por lo que se dará seguimiento al proceso administrativo ante el INAH con el objetivo de destrabar la situación y continuar con una intervención que beneficie a la ciudadanía sin afectar el patrimonio histórico.

Finalmente, la SOP reiteró que su prioridad es garantizar una obra pública responsable, transparente y respetuosa de la normatividad, al tiempo que se busca preservar y dignificar uno de los espacios públicos más emblemáticos del centro de Ciudad Victoria.

Por Raúl López García