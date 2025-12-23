‘Pizcan’ fresas directo del tráiler

La unidad cargada con varias toneladas de la fruta volcó en la carretera Rumbo Nuevo, presuntamente por el exceso de velocidad

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un operador de tráiler fue trasladado a un centro hospitalario tras resultar golpeado en un accidente donde el camión que conducía, cargado con toneladas de fresa, volcó. Tras el percance, habitantes de la zona aprovecharon para sustraer una gran parte de la mercancía.

El incidente fue reportado a las 08:00 horas en la carretera Rumbo Nuevo, en el entronque con la vía federal que conduce a Jaumave. Personal de emergencia acudió al lugar para atender la situación y, al confirmar que el conductor presentaba lesiones, decidió trasladarlo a la clínica regional de Jaumave.

De acuerdo con las investigaciones, se trata de un tractocamión Freightliner que transportaba fresas desde Zamora, Michoacán, con destino a Reynosa, desde donde posteriormente serían exportadas a Estados Unidos. Al tomar la curva hacia Rumbo Nuevo, el conductor habría excedido la velocidad permitida y, al intentar un rebase, perdió el control de la unidad, lo que provocó que se saliera de la carpeta de rodamiento y quedara volcado.

Al percatarse de que la caja de carga se había abierto, varias personas comenzaron a llevarse la mercancía. El saqueo cesó hasta que elementos de la Guardia Estatal llegaron para brindar auxilio y posteriormente solicitar apoyo para remolcar la unidad.

