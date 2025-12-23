Realizan turistas estadounidenses paseos en lancha por laguna de Champayán

Sebastián Domínguez Silvan, prestador de servicios de paseos en lancha, informó que el flujo de familias nacionales y extranjeras mantiene expectativas positivas para el sector.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La laguna de Champayán en Altamira registra un importante repunte de visitantes durante la temporada navideña, entre los que destaca la presencia de turistas provenientes de Estados Unidos.

Los atractivos naturales de la zona y la infraestructura reciente, como el puente flotante, posicionan a la laguna como un destino competitivo frente a otros sitios turísticos del sur de Tamaulipas.

Sebastián Domínguez Silvan, prestador de servicios de paseos en lancha, informó que el flujo de familias nacionales y extranjeras mantiene expectativas positivas para el sector.

Los recorridos abarcan puntos emblemáticos como la isla de la Esperanza y la zona conocida como la Y del río Tamesí, donde los visitantes aprecian la naturaleza virgen de la región.

“Ya empezó el repunte, hemos tenido mucha gente, vinieron unos americanos y se fueron muy sorprendidos porque se fueron hasta la isla de la Esperanza y el puente flotante le da una gran relevancia».

De acuerdo con las estimaciones de los lancheros, cada fin de semana acuden entre 2 mil y 2 mil 500 familias a la laguna de Champayán.

Muchos de estos paseantes manifiestan que prefieren este sitio por su tranquilidad y el estado de conservación de sus paisajes, por lo cual consideran que el destino supera en atractivo a opciones tradicionales de municipios vecinos.

“El repunte está pintando perfectamente bien, han venido familias de otros estados y en un fin de semana vienen de 2 mil a 2,500 familias a la laguna de Champayán, vienen a pasear, nos dicen que está mejor que en Madero y que Tampico, es un lugar virgen y apenas está despuntando».

Los precios de los servicios varían según la extensión del viaje y el destino seleccionado. Un paseo básico por la laguna tiene un costo de 50 pesos para adultos y 40 pesos para menores, con una duración aproximada de 20 minutos.

Para quienes buscan una experiencia más completa, el traslado por el río Tamesí representa una alternativa de mayor duración.

«El recorrido en la laguna es de 50 pesos por persona y 40 los niños, entre 15 y 20 minutos, mientras que el recorrido del río Tamesí cuesta tres mil pesos y son tres horas».

El sector turístico local confía en que la promoción de boca en boca y la llegada de extranjeros consoliden a Altamira como un referente del turismo de naturaleza.

Por. Oscar Figueroa

La Razón