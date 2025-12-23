Saturadas avenidas del sur por compras de última hora y llegada de visitantes

En el municipio de Altamira, el aforo registra picos de hasta diez mil unidades por día, lo que genera congestionamientos importantes en las principales vialidades que conectan con el resto de la zona conurbada.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las avenidas del sur de Tamaulipas presentan una saturación por las compras de última hora y al arribo de visitantes por las fiestas de Navidad.

La Dirección de Tránsito y Vialidad mantiene operativos de vigilancia desde el pasado fin de semana para agilizar el paso de los automovilistas.

El titular de la corporación, Santiago Cerecedo Maya, explicó que la vigilancia se extiende por todo el corredor urbano y los límites municipales, donde la concentración de unidades particulares y de carga pesada es constante.

“Pasa un buen número de vehículos, tal vez cinco mil o diez mil vehículos sí pasan por la localidad durante estas fechas que se incrementa más de lo normal el aforo de vehículos».

Ante el aumento de la carga vial, las autoridades locales emitieron un llamado urgente a los conductores para que respeten los límites de velocidad y mantengan una distancia prudente entre unidades.

El objetivo primordial es reducir la incidencia de choques por alcance, los cuales representan el tipo de accidente más frecuente en las vialidades de la urbe industrial.

Históricamente, los puntos críticos en Altamira se concentran en la zona de la «cuarentenaria» y los cruceros que conectan con la Avenida de la Industria. Este tramo es paso obligado para quienes viajan desde el centro y norte del país hacia Tampico y Ciudad Madero, lo que convierte a la ciudad en el principal “embudo” vial de la región sur del estado durante el cierre de año.

La Dirección de Tránsito mantendrá el despliegue de elementos durante las 24 horas para dar fluidez al tráfico y brindar auxilio en caso de percances.

Se recomienda a la población anticipar sus salidas y utilizar rutas alternas para evitar los sectores con mayor aglomeración de consumidores en las zonas comerciales de la región.

Por. Oscar Figueroa

La Razón