VIDEO: Joven graba choque previo a morir; viajaban a 158 km/h en una curva

Uno de los pasajeros, identificado como Pedro Simeón Erazo, de 29 años, perdió la vida tras ser ingresado al Hospital de Barranca

Pedro Simeón Erazo, de 29 años de edad, perdió la vida tras un accidente vehicular en la provincia de Barranca, luego de que la camioneta en la que circulaba saliera de la vía tras dar vuelta en una arriesgada curva, lo que dejó a otros tres pasajeros heridos, durante la madrugada del pasado lunes 22 de diciembre.

Uno de los pasajeros capturó en su celular el momento exacto de la colisión, mientras los cuatro jóvenes estaban a bordo de la camioneta, que aceleró hasta 158 kilómetros por hora antes del impacto. Los familiares de Simeón Erazo, quien viajaba en el tolvo de la unidad, confirmaron que el joven perdió la vida tras ingresar al hospital de Barranca. Agregaron que el incidente ocurrió a la altura de la antigua Panamericana Norte, donde perdieron el control tras una curva, en la capital de Lima, al norte de Perú.

Conductor estaba alcoholizado previo al accidente

Medios locales confirmaron que la camioneta impactó contra una banda de seguridad y terminó volcada boca arriba en una zona de pastizales, antes de que los jóvenes se arriesgaran a la maniobra. De acuerdo con el video capturado por uno de los pasajeros, se logra escuchar que, las velocidades de más de 150 kilómetros por hora, fueron planificadas por los tripulantes. «Ya te estoy grabando, ya. Arranca.», menciona uno de los pasajeros.

🇵🇪 | Una camioneta volcó tras despistarse en una curva en Barranca, Perú. El accidente, grabado por los propios ocupantes, dejó un joven fallecido y tres heridos.

Las investigaciones de las autoridades de Barranca sugieren que el conductor, identificado como Jean Carlos y Fuentes Riva de Neira, estaba bajo los efectos de alcohol, lo que habría ocasionado el error vial que le costó la vida a su amigo. Sin embargo, Carlos se mantiene custodiado por la policía para recabar sus declaraciones.

Pedro dejó a un hijo sin papá

«Tiene que pagar por lo que haya hecho, que haya responsabilidad. Justicia, es lo único que pedimos, mi hermano deja a un hijo de tres años, y las personas que lo conocen saben la cercanía que yo tenía. ¿Cómo explicarle a una persona tan pequeña lo que le ha pasado a su papá?», cuestionó su hermana para medios locales.

Uno de los testigos aseguró que el conductor, quien negó haber estado al volante, fue captado en cámara, por lo que el material que actualmente se ha vuelto viral en redes sociales, será crucial durante las indagatorias para dar con los responsables del trágico incidente.

