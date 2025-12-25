Blindarán al campo en 2026 y ponen bajo la lupa apoyos para el sector pesquero

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Lejos de recortes o pausas, el campo tamaulipeco se perfila para transitar el próximo año con los programas de apoyo activos y, en algunos casos, reforzados, como parte de una estrategia que prioriza la estabilidad productiva en las zonas rurales del estado.

Así lo dijo el secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Antonio Varela Flores, exponiendo que la ruta para el siguiente ejercicio fiscal es clara: conservar los esquemas que actualmente operan y evitar una disminución de recursos, apostando a su fortalecimiento conforme se definan los alcances del presupuesto.

Mientras tanto, el sector pesquero entra en una etapa de análisis para la posible incorporación de incentivos específicos, enfocados principalmente en facilitar el acceso a equipo y herramientas que permitan mejorar las condiciones de trabajo y elevar la productividad de quienes dependen de esta actividad.

El funcionario explicó que cualquier nuevo apoyo deberá partir de propuestas técnicamente sustentadas, ya que, como él mismo puntualizó, “primero necesitamos que las áreas técnicas presenten proyectos completos y viables, y a partir de ahí definir qué se puede ejecutar”.

Finalmente, advirtió que detener algunos de los programas actuales tendría un impacto negativo inmediato, al tratarse de acciones estratégicas para recuperar niveles de producción y sostener la competitividad del sector primario.

“Son apoyos clave para recuperar productividad y mantener la competitividad del sector”, concluyó

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón