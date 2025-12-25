COMAPA SUR atiende fuga en línea general de la colonia Lomas de Rosales

COMAPA SUR realizó la rehabilitación de una fuga de agua en la línea general localizada en el cruce de las calles Loma de Oro y Loma Blanca, en la colonia Lomas de Rosales, en Tampico.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En seguimiento a las acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura hidráulica, COMAPA SUR realizó la rehabilitación de una fuga de agua en la línea general localizada en el cruce de las calles Loma de Oro y Loma Blanca, en la colonia Lomas de Rosales, en Tampico.

Para llevar a cabo estos trabajos, fue necesario efectuar el cierre temporal de una línea de 6 pulgadas, lo que generó una suspensión momentánea del suministro en el sector.

Como parte de la intervención, se sustituyó la tubería de asbesto por tubería de PVC, un material más moderno que permite mejorar la resistencia, durabilidad y eficiencia del sistema de distribución.

Estas acciones, aunque de carácter correctivo, forman parte del programa permanente de conservación y modernización de la red de agua potable, con el objetivo de ofrecer un servicio más confiable a las familias de la zona.

Por Staff