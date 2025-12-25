Contraloría municipal supervisa bacheo y filtros antialcohol en Victoria

También participan en los operativos de tránsito para frenar un poco las quejas que hay contra estos, aunque no han sido formales, solo son rumores sobre el actuar de los agentes, la labor de la contraloría será como supervisores para que hagan bien su trabajo.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Personal de la contraloría acompaña las acciones del programa emergente de bacheo, que continuará en enero, y también hacen presencia en los filtros de prevención de accidente de transito municipal, en el primero para verificar que las empresas cumplan en tiempo y formal el contrato, y en el segundo para recibir posibles quejas de conductores inconformes con los resultados del examen de alcohol que se les aplica por médicos de la secretaría de salud.

Lisbeth Nassira Alonso, contralora municipal, expuso que el acompañamiento es para verificar que cumplan en tiempo y forma con el contrato de bacheo las tres empresas que participan en el programa emergente de bacheo se trata de un acompañamiento a constructores locales que hacen los trabajos, también se supervisa al personal del municipio

Dijo que están haciendo trabajos de fiscalización específicamente por encomienda del alcalde , estamos realizando la fiscalización de los trabajos emergentes de bacheo, personal de la contraloría andamos en campo checando que estén haciendo su trabajo bien, con mediciones y todo, para llegar a las metas establecidas y que no se incurran en irregularidades durante el proceso.

Lo que se supervisa es que se cumpla con la inversión del recurso en la obra programada, que sean trabajos de calidad, y se dé cabal cumplimiento a temas de medidas y especificaciones en lo que al bacheo de Victoria se refiere, medida que no es nueva, en años anteriores contraloría acompaño las obras que se realiza, para constatar que se está cumpliendo con todas las especificaciones que se hicieron .

De detectar alguna irregularidad se turna al Consejo de Honor y Justicia ya que como agentes de tránsito no se rigen por la ley de responsabilidades, se les da un trato diferente, las quejas son más bien rumores en el sentido de que los infraccionados no iban tomados, que el examen salió alterado, más sin embargo no se ha recibido una queja formal en la contraloría, se tiene que ver el actuar del agente, del médico que aplica el examen, de quien les está cobrando porque ahí pueden realizar el pago

Invitan a la ciudadanía presentar su queja ante la contraloría municipal sobre el actuar de los servidores públicos, y aclara que por el simple hecho de la queja no significa que se va a cancelar la multa, nosotros nos vamos por el actuar del servidor, aunque si se comprueba la falta de agente se lleva un proceso y es posible se cancele la sanción.

Por Salvador Valadez C.

Expreso