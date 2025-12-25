¿Cuánto cuesta conducir alcoholizado en Victoria?

La invitación es no manejar si va salir de fiesta y consumir bebidas alcohólicas ya que los 31 de diciembre y 1 de enero, se va trabajar de tiempo completo, seguirán los operativos con todo el personal que son más de 80 elementos solo de tránsito municipal

CIUDAD VICTORIA,TAMAULIPAS.- El tope más alto de la multa por reincidencia al conducir un automóvil en estado de ebriedad en Ciudad Victoria supera los 17 mil pesos, más el arrastre de la grúa, por lo que podría ser arriba de los 20 mil pesos y en un caso extremo se les retiene la licencia de conducir, reveló Javier Córdova González, director de Seguridad Publica, Transito y Vialidad en el municipio.

Dijo que lamentablemente han ocurrido accidentes con personas fallecidas en donde el alcohol ha sido el responsable por ese motivo es que no se ha bajado la guardia con estos ahora llamados filtros de prevención de accidentes antes conocido como el operativo anti alcohol, incluso ahora son más días a la semana, por ejemplo en periodos vacacionales como el actual es de lunes a domingo, y se lleva a cabo a diferentes horas del día y la noche así como en distintos sitios con el propósito de reducir aún más la incidencia.

Insistió en que siguen los filtros de prevención de accidentes de lunes a domingo, y va estar cambiándose de lugar y hora para estar con el elemento sorpresa, buscando que no se registren accidentes, recordó que el pasado fin de semana fueron evaluados por el medico certificador 162 de estos 111 dieron positivo al examen de alcohol, 95 % eran hombres y 5 % mujeres, es un esfuerzo importante que hace el departamento de tránsito para evitar se presenten accidentes que lamentar, se les recogió el vehículo.

Reiteró que la multa por alcohol, si es primera vez son 5 mil 500 pesos, si es la segunda ocasión sube a 11 mil pesos la multa y si es la tercera ocasión se les da el tope que son 17 mil pesos, es decir 150 UMAS, lamentablemente si se han presentado personas con doble y tercer multa, esto es solo la multa de tránsito, a parte está el cobro del arrastre de grúas que son particulares, no tenemos grúas propias, están sin operar.

La invitación es no manejar si va salir de fiesta y consumir bebidas alcohólicas ya que los 31 de diciembre y 1 de enero, se va trabajar de tiempo completo, seguirán los operativos con todo el personal que son más de 80 elementos solo de tránsito municipal.

Por Salvador Valadez C.

Expreso