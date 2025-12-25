Depresión pega más a mujeres en diciembre; pero son los hombres quienes más se quitan la vida

Aclaró que la depresión no distingue edades y alcanza incluso a la niñez, que hoy experimenta emociones intensas sin herramientas para gestionarlas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En plena temporada decembrina, la depresión afecta con mayor frecuencia a las mujeres; sin embargo, son los hombres quienes terminan tomando decisiones fatales; advirtió Jesús Alanís, especialista en salud mental y catedrático de una institución de nivel superior en Tampico.

“Los estados depresivos… todas las estadísticas dicen que es bastante mayor en el sexo femenino en comparación con el sexo masculino… cuando hablamos de suicidios, que es una conducta extrema, hay mayor número de suicidios en el sexo masculino que en el sexo femenino”

El académico señaló que una de las teorías que intenta explicar por qué los varones presentan más suicidios está relacionada con la cultura machista que les impide mostrar sus emociones.

“Hay varias teorías, una de ellas tiene que ver con la sociología del machismo, en la que a los hombres los inculcan… no, los hombres son fuertes, no lloran… habrá quien diga: a lo mejor, el guardarse todo hace que cuando exprese tenga una cualidad tan violenta como en este caso lamentable, el suicidio” mencionó.

El especialista expresó que diciembre combina factores fisiológicos y sociológicos que incrementan los cuadros depresivos.

“Hay una cierta tendencia a que aumenten los índices de depresión… podemos identificar dos factores. Para empezar, hay un factor fisiológico… el número de horas de luz solar afecta el cómo nos sentimos y en esta época baja. Además estamos bombardeados por los medios: imágenes de familias felices, juntas, y empezamos a tomar conciencia de nuestras pérdidas y nuestras realidades, nos comparamos y nos sentimos mal” explicó.

Para enfrentar estos estados recomendó realizar al menos 30 minutos de ejercicio diario y reducir el consumo de carbohidratos.

Finalmente, se refirió a la importancia de buscar apoyo profesional cuando los síntomas persisten o comienzan a afectar la vida cotidiana; en su caso dijo las personas pueden encontrarlo enviando un inbox a través de su Facebook: Jesús Alanís

Por Cynthia Gallardo

La Razón