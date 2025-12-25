Estrategia ‘Vive Saludable’ coloca a Tamaulipas en el top nacional

El estado se ubicó en el sexto lugar nacional en cobertura de tamizaje, dentro de un ranking que evalúa a las 32 entidades del país.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La estrategia Vive Saludable, Vive Feliz colocó a Tamaulipas entre los primeros lugares a nivel nacional en la lucha contra la mala alimentación infantil, de acuerdo con el reconocimiento otorgado por la Secretaría de Educación Pública federal.

El estado se ubicó en el sexto lugar nacional en cobertura de tamizaje, dentro de un ranking que evalúa a las 32 entidades del país.

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, explicó que este avance responde a una política sostenida para modificar hábitos alimenticios arraigados durante décadas en las escuelas, donde el consumo de productos ultraprocesados se normalizó y terminó por impactar la salud de generaciones completas.

El funcionario subrayó que México enfrenta un problema estructural de obesidad infantil, originado en prácticas que durante años se promovieron incluso desde la estructura escolar. En ese contexto, la estrategia busca romper con un ciclo que ya resulta difícil de revertir en la edad adulta.

Uno de los principales avances se refleja en las cooperativas escolares. Según el reporte federal, el 92 por ciento de las cooperativas en el país, incluida Tamaulipas, ya ofrece productos considerados saludables, lo que representa un cambio profundo en la oferta alimentaria dentro de los planteles.

Valdez García aclaró que existe confusión social sobre los alimentos permitidos. Precisó que no se trata de eliminar la comida tradicional, sino de erradicar los productos ultraprocesados con altos contenidos de azúcares y aditivos industriales, diferenciándolos de alimentos naturales que aportan energía necesaria para el desarrollo infantil.

El secretario insistió en que los niños requieren una carga calórica adecuada, basada en carbohidratos, proteínas y grasas naturales, siempre en proporciones equilibradas. La política no prohíbe alimentos tradicionales, sino el consumo habitual de productos industrializados.

A pesar de los avances, reconoció que aún hay escuelas que no cumplen totalmente con la estrategia, por lo que el siguiente paso será avanzar hacia un marco legal que establezca sanciones para quienes incumplan las disposiciones en materia de alimentación escolar.

Finalmente, señaló que Tamaulipas continuará fortaleciendo esta política como un eje de salud pública, al considerar que la escuela es un espacio clave para modificar conductas que impactan directamente en la calidad de vida de niñas y niños.

Por Raúl López García

Expreso