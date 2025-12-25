Lanzan granada de fragmentación dentro de un bar en Querétaro; autoridades buscan a los responsables

Guardia Nacional acudió a la escena y confirmó que el artefacto no llegó a detonar dentro del establecimiento

QUERÉTARO, MÉXICO.- Durante plena navidad se registró una movilización de seguridad tras el presunto lanzamiento de una granada de fragmentación dentro de un bar ubicado en Avenida Panamericana, en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

El artefacto, que no llegó a explotar, fue lanzado desde una camioneta de Grand Cherokee con vidrios polarizados, la cual se estacionó frente al inmueble segundos antes. De acuerdo con testigos, uno de los tripulante descendió del vehículo, arrojó el artefacto al interior del inmueble y de inmediato emprendió su huida con el conductor.

Buscan a responsables de la granada

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Querétaro acudieron al sitio para activar protocolos de evacuación y garantizar la seguridad de los vistantes, tras un reporte a la línea de emergencias 911. Sin embargo, elementos de la Guardia Nacional confirmaron que el artefacto no llegó a detonar, por lo que acordonaron la zona para impedir el paso y recabar evidencia del atentado.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal descartó cualquier riesgo para los presentes en el bar, así como para el resto de la población en el municipio, tras los hechos violentos registrados durante la madrugada de este 25 de diciembre. Las autoridades locales realizaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables en puntos carreteros y comunidades cercanas a la escena, no obstante, canales oficiales no han confirmado avances en el caso.

Artefacto no explotó

“Desde el primer momento se activó un operativo coordinado entre los tres niveles de gobierno, a fin de atender la situación de manera inmediata, dar seguimiento puntual a los acontecimientos y deslindar las responsabilidades que correspondan (…). Con base en la información disponible hasta el momento, se descarta cualquier riesgo para la población, por lo que no existe una amenaza para la seguridad de las y los habitantes del municipio”, menciona el comunicado de la Secretaría de Seguridad Municipal.



El atentado ocurre un año después del ataque armado en el bar Los Cantaritos, donde 10 personas murieron donde sicarios presuntamente ligados al Cártel de Santa Rosa de Lima abrieron fuego contra los comensales durante el pasado 9 de noviembre del 2024. Sin embargo, únicamente hay tres personas detenidas, identificadas como José N, Roberto N y Jorge N, quienes permanecen en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones complementarias.

CON INFORMACIÓN DE: HERALDO DE MÉXICO