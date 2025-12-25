Mercado Municipal de Tampico recibe más de 150 mil visitantes en vacaciones decembrinas

El administrador explicó que en el mercado operan entre 680 y 720 locatarios, mientras que los turistas se concentran principalmente en el mercado gastronómico y en Las Tablitas, donde incrementan las compras de recuerdos.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Aproximadamente 150 mil personas provenientes de Monterrey, Ciudad de México y el norte de Veracruz han recorrido el Mercado Municipal de Tampico durante esta temporada vacacional, informó el administrador del Centro de Abastos, Alejandro Gutiérrez Guerra.

“Más o menos con el número que tenemos entre 15 mil a 20 mil personas entre semana y los fines de semana se nos incrementa hasta 30 mil personas por día”

Dijo que desde la semana pasada la afluencia prácticamente se duplicó.

“Hemos tenido una muy buena afluencia… estamos recibiendo aproximadamente el 100% de la gente. Es decir, el doble de la gente que normalmente recibimos. Digamos que lo que es entre semana tenemos la afluencia como si fuera un domingo”explicó.

Para el cálculo del flujo de visitantes, explicó que se toma en cuenta el ingreso a sanitarios y la ocupación en el área gastronómica.

“Aquí tenemos nosotros para poder sentar a 400 personas por turno; en las mesas y en los bancos son 200. Es decir, hemos tenido hasta 600 personas por hora tan sólo aquí en gastronómico. Entre mil, mil 500 personas por hora… El movimiento empieza 8:30, 9:00 y hasta las 6, 7 de la tarde tenemos esa afluencia” mencionó.

Sobre la seguridad, afirmó que el Centro de Abastos se mantiene resguardado.

“Reforzamos el sistema de seguridad… además de eso nos está auxiliando la Guardia Estatal… en cuestión de seguridad estamos completamente blindados”.

Debido al aumento de visitantes, también se intensificó la limpieza en sanitarios, mientras que el camión recolector de basura circula el doble de veces. Gutiérrez Guerra recordó que el mercado abre los 365 días del año, de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Por Cynthia Gallardo

La Razón