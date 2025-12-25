Montadeudas dejan más de mil víctimas en Tamaulipas durante 2025

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En lo que va de 2025, más de mil personas en Tamaulipas han sido víctimas de amenazas, acoso y cobranzas extrajudiciales derivadas del uso de aplicaciones de préstamos conocidas como “montadeudas”, alertó la Guardia Estatal Cibernética.

Este tipo de plataformas, que operan principalmente a través de redes sociales y sitios web, representan un alto riesgo para los usuarios, debido a que ofrecen créditos inmediatos sin requisitos claros y, posteriormente, recurren a prácticas de intimidación para exigir pagos, incluso con amenazas directas.

Luis Marín, policía tercero de la Guardia Estatal Cibernética, explicó que este fenómeno ha ido en aumento por la facilidad con la que estas aplicaciones se promocionan en internet. “Las amenazas por cobranza extrajudicial se presentan con frecuencia en las aplicaciones de préstamos conocidas como montadeudas. Existe mucha publicidad en redes sociales y, al ofrecer servicios rápidos, las personas aceptan sin verificar, lo que detona el problema”, señaló.

De acuerdo con los registros oficiales, durante el presente año se han documentado 3 mil 739 delitos cibernéticos en la entidad. De ese total, 2 mil 185 afectaron a mujeres y mil 554 a hombres. Cerca del 30 por ciento de estos casos corresponde a amenazas relacionadas con la cobranza extrajudicial ejercida por este tipo de plataformas.

Aunque el mes de diciembre se considera una temporada de mayor riesgo, debido a la demanda de préstamos para cubrir gastos navideños, las autoridades reconocen que este delito se mantiene activo durante todo el año. Ante ello, se recomienda a la población verificar que cualquier entidad financiera esté debidamente registrada en el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) antes de contratar un crédito.

La Guardia Estatal Cibernética enfatizó que, en caso de ser víctima de amenazas, acoso o cualquier forma de intimidación por parte de estas aplicaciones, es indispensable presentar una denuncia formal. Este paso permite a las autoridades reconocer el delito, proceder legalmente y prevenir que más personas resulten afectadas por estas prácticas ilegales.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón