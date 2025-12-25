Recomendaciones de la CODHET quedan a medias

CIUDAD VICTORIA,TAMAULIPAS.- Aunque en los últimos dos años ha aumentado el número de recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), la mayoría no alcanza un cumplimiento total por parte de las autoridades señaladas, reconoció la presidenta del organismo, María Taide Garza Guerra.

La titular de la CODHET informó que solo el 40 por ciento de las recomendaciones se cumple plenamente, mientras que el 60 por ciento permanece en cumplimiento parcial, situación que se atribuye principalmente a dilaciones en los procesos, fallas en la procuración de justicia y deficiencias en la atención a las víctimas.

“Tenemos un universo importante de recomendaciones que no alcanzan el cumplimiento total. Aproximadamente el 40 por ciento se cumple plenamente, mientras que el resto se mantiene en cumplimiento parcial”, expuso Garza Guerra.

Entre las dependencias que concentran el mayor número de recomendaciones se encuentran la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación, donde se han identificado prácticas reiteradas que vulneran los derechos humanos.

La presidenta del organismo explicó que los motivos más frecuentes de las quejas están relacionados con la dilación en la integración y resolución de expedientes, irregularidades en la procuración y administración de justicia, así como una atención inadecuada a personas víctimas, especialmente en casos sensibles.

Durante 2024, la CODHET emitió 19 recomendaciones y en lo que va de 2025 ya suman 16. Sin embargo, de ese total, 21 continúan sin ser atendidas en su totalidad por las dependencias señaladas por violaciones a derechos humanos.

Garza Guerra reconoció que la Comisión no cuenta con facultades para imponer sanciones o multas a las autoridades incumplidas, aunque señaló que el Congreso del Estado sí tiene esa atribución. Añadió que existe trabajo conjunto con el Poder Legislativo y que se prevé solicitar una reunión para avanzar en reformas legales que fortalezcan el cumplimiento de las recomendaciones

Por Raúl López García

Expreso