Seguros de vivienda, clave para evitar pérdidas en incendios navideños: AMASFAC

Contratar un seguro de vivienda puede significar la diferencia entre conservar el patrimonio o perderlo ante un incendio durante la temporada navideña

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Contratar un seguro de vivienda puede significar la diferencia entre conservar el patrimonio o perderlo ante un incendio durante la temporada navideña, advirtió Zaira Luisa Ávalos Meléndez, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C.

“En estas fechas, en estas navidades, procurar el seguro de casa porque muchos de los accidentes son incendios por los arbolitos, los foquitos. No es que no nos gusten las navidades, por supuesto que nos encantan, verlas luminosas es maravilloso, pero debidamente protegido porque el capital, el patrimonio… nunca sabemos cuándo suceden los siniestros y en Navidad siempre hay este tipo de situaciones” explicó.

La especialista estimó que una póliza anual ronda los 4 mil pesos, poco más de 300 pesos al mes y explicó que dependiendo de la cobertura y la suma asegurada, el seguro permite restituir el inmueble afectado.

“Dependiendo de las coberturas y las sumas aseguradas está la restitución de la estructura: lo que es el inmueble, las paredes, techos, todo, los contenidos. Se asegura el edificio y también los contenidos… Sí es necesario que tengan contratada su póliza, si no, no va a haber quien cubra el siniestro… De los más básicos, unos 4 mil pesos anuales; viene siendo el 0.05% del valor de la casa”.

Ávalos Meléndez recomendó acudir únicamente con agentes certificados que cuenten con cédula expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Recordó que existe una plataforma nacional para consultar agentes avalados, además de la página de AMASFAC sección Tampico, donde también pueden solicitar orientación.

Por Cynthia Gallardo

La Razón