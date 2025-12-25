Sujeto es golpeado en la Morelos de Tampico

Los elementos policiacos recibieron el reporte correspondiente y de inmediato se trasladaron al lugar. Al arribar, se percataron que un hombre estaba siendo golpeado por varias personas, sin que se dieran a conocer los motivos de la agresión.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un hombre resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo, tras ser golpeado por varias personas en la colonia Morelos.

Elementos de la Guardia Estatal tuvieron que intervenir para evitar que la situación se agravara. El hecho ocurrió a las seis de la mañana del jueves, en ese populoso sector de Tampico.

Los efectivos policiacos lograron rescatar al infortunado sujeto para posteriormente trasladarlo a la cárcel municipal. Desde ese sitio, solicitaron el apoyo de los Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas para que acudieran a valorar al afectado.

Luego de atenderlo, llegó una ambulancia para trasladarlo al Hospital General de Tampico «Carlos Canseco» donde quedó internado.

Por Benigno Solís/La Razón