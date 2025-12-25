Turibús de Tampico atrae a visitantes nacionales y extranjeros con su ruta panorámica

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El turibús de Tampico continúa recibiendo visitantes en sus horarios de las 11 de la mañana, 1, 3 y 5 de la tarde, informó el anfitrión Carlos Alejandro Alvarado Ortiz, quien aseguró que la afluencia se mantiene constante.

El recorrido inicia en la plaza de la Libertad, sobre la calle Héroes del Cañonero en el Centro Histórico, para luego avanzar hacia la plaza de Armas, Laguna del Carpintero, miradores de cocodrilos e iguanas, Espacio Cultural Metropolitano, Vivero Didáctico, zona centro, palacio municipal, Catedral, edificios DIF, Telmex y Casa Municha, finalizando nuevamente en la plaza de la Libertad.

“Vienen de Monterrey, San Luis, Oaxaca, Perú; del extranjero les parece interesante, bonito el recorrido, la atención que se les da. No hay aquí”

Alvarado Ortiz expresó que el recorrido disponible de martes a domingo dura entre una y dos horas dependiendo del flujo turístico. Agregó que seis colaboradores atienden a los visitantes y que la vista panorámica del turibús es la favorita, especialmente en los tramos hacia los miradores de cocodrilos, iguanas y el Vivero Didáctico Municipal.

“Bajan, les dan explicación, les atienden muy bien y han salido maravillados del Vivero” explicó.

El costo del recorrido es de 120 pesos para turistas foráneos, 100 pesos para visitantes locales y 70 pesos para niñas, niños y personas con credencial del INAPAM. Para mayor información, los interesados pueden acudir al módulo ubicado en el exterior del Hotel Sevilla o consultar las redes sociales de Facebook e Instagram de Turibús Tampico.

Por Cynthia Gallardo

La Razón