VIDEO: Mujer protege del aire su velita virtual en posada y se vuelve viral

Una mujer se hizo viral por proteger la llama de su velita virtual, es decir, una imagen que llevaba en la pantalla de su celular

¡México le volvió a ganar a la IA! Un nuevo video tomado durante una posada demostró que los mexicanos podemos ser los más divertidos y hasta distraídos, al punto de protagonizar un momento que carece de lógica pero que siempre saca el mejor ingenio para sacarnos una carcajada o un buen meme.

A través de redes sociales se ha difundido un video, que ya es viral, en el que se ve a un grupo de personas realizando una posada por las calles, con los cantos tradicionales y con velitas en mano para iluminar el camino mientras se espera que alguien abra sus puertas para pasar la noche.

Sin embargo, cualquier mexicano que ha asistido a una posada sabe que no siempre corres con la suerte de que te toque una vela que te ayude a cumplir con la tradición; la buena noticia es que la tecnología puede ser una gran herramienta para no sentirse excluido por no llevar la luz en la mano, ¡pues puedes recurrir a una velita virtual!

Una mujer en una posada mexicana recurrió precisamente a una velita virtual para pedir posada por las calles, pero lo que llamó la atención de las personas no fue este ingenio de resolver, sino que de verdad se metió en el personaje.

Pues mientras con una mano sostenía el celular con la imagen de la vela virtual, con la otra mano cubría cuidadosamente la llama; esto último se suele hacer para proteger el fuego y evitar que el aire o el simple hecho de caminar apague la luz. ¡Y se desataron los memes!

“No se le vaya a apagar la vela”, se lee en X, donde el video ya es viral.

Por supuesto, las divertidas imágenes causaron sensación en redes, donde ya hay memes y cientos de mensajes que celebran el ingenio mexicano y que también reconocen que en ocasiones ser distraído te puede llevar a proteger la llama de una vela que no es física.

Te dejamos algunos de los comentarios que circulan en redes sociales:

Mientras que no se acabe la batería ella puede participar. A ver si no se quema. Con esa sudadera, quien necesita vela. Los problemas modernos necesitan soluciones modernas. No importa si es una vela real o no, lo que importa es el realismo que le imprimas No se le vaya a apagar la vela



No se le vaya a apagar la vela 🥵 pic.twitter.com/dDK8zG8rWu — El CondeNado (@elconde_nad0) December 25, 2025

Las posadas son una tradición religiosa que se realizan 9 días antes de la Navidad, es decir, entre el 16 y el 24 de diciembre; como te contamos, tienen su origen en la religión, pero realmente iniciaron desde la evangelización y se quedaron tras la conquista española.

Aunque ahora las conocemos por salir a pedir posada, dar ponche y otros alimentos,romper piñatas o dar dulces, en la antigüedad fue una tradición de los aztecas para celebrar la llegada del Dios Huitzilopochtli durante el mes de Panquetzaliztli (diciembre), según explica el gobierno de México.

“Pero con la llegada de los españoles es que se establecen los festejos llamados ‘misas de aguinaldo’, llevados a cabo del 16 al 24 de diciembre. Dichas misas eran realizadas al aire libre, en donde se leían pasajes y se realizaban representaciones alusivas a la Navidad, lo que hoy conocemos como Pastorelas. Además, se daban pequeños regalos a los asistentes conocidos como ‘aguinaldos’”, agrega en un comunicado.

Durante la Independencia de México se acabaron las misas de aguinaldo, pero la tradición se transformó gracias al pueblo que las rescató ahora celebrándose en sus casas y bajo el nombre de posadas.

CON INFORMACIÓN DE: EL HERALDO DE MÉXICO