VIDEO: Mujer sale disparada de carruaje tras chocar con automóviles en Texas

Los animales fueron trasladados a un veterinario para su valoración médica; el centro comercial descartó heridos tras el accidente

KINGSGATE, TEXAS.- Una mujer sufrió un severo accidente a bordo de un carruaje, luego de que los dos caballos que movilizaban la unidad se impactaran contra un automóvil, hechos capturados en video en un paseo turístico de Kingsgate, Texas.

El Centro comercial Lubbock Kingsgate, en cuyo estacionamiento ocurrió el incidente, confirmó que no se registraron lesiones graves tras la caída de los caballos, luego de que el carruaje ofreciera viajes a varios de los visitantes, en la calle 82 esquina con Quaker Avenue, al norte de Texas.

Caballo se estrella contra automóviles en Texas

A través de redes sociales, se difundió el incidente donde supuestamente los caballos perdieron el control y se impactaron contra varios vehículos del estacionamiento en el centro comercial. De acuerdo con el diario Lubbock Avalanche, los oficiales llegaron a la escena a las 3:29 pm para tomar conocimiento del accidente y recabar evidencia.

🇺🇸 | Una mujer resultó herida tras salir despedida de un carruaje luego de la colisión entre dos caballos durante un paseo turístico en Kingsgate, Texas. Los animales fueron atendidos por un veterinario y los paseos quedaron cancelados por la temporada. pic.twitter.com/6NXw7GbanH — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) December 24, 2025

