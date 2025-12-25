VIDEO: Pelea entre repartidor y automovilista termina en aparatoso choque

Aunque en el video no se aclara el motivo de la riña, se puede observar cómo el motociclista aceleró para alcanzar al auto y lanzarle una piedra

SAO PAULO, BRASIL.- En redes sociales como Instagram y Facebook, circula un video de no más de 30 segundos, compartido por el creador de contenid, Weslley Hermsdorff, en el que es posible ver cómo tras una riña entre un repartidor de comida y un automovilista, todo termino en un aparatoso accidente en las calles de Sao Paulo, en Brasil.

El influencer que actualmente tiene más de 364 mil seguidores en Instagram y 56 mil en Facebook, grabó con su videocámara portátil todo el incidente. Si bien es cierto que no se aclara el motivo de la riña entre el motociclista y el automovilista, se puede observar cómo el repartidor aceleró para alcanzar al auto y aventarle lo que parece ser una piedra.

Sin embargo, unos metros más adelante, el auto se frenó provocando que el motociclista saliera volando y tras caer de la moto, el hombre que iba vestido de negro, se puso de pie y lanzó otra piedra contra el vehículo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Weslley Hermsdorff (@weslleyhermsdorff)

¿Qué dicen los usuarios de internet sobre el accidente?

Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar al video que ya 1.3 millones de me gusta en Instagram, entre los comentarios destacan los siguientes:

«Así como muchos odian las motocicletas en el tráfico, también hay muchos que odian a quienes cambian de carril sin señalizar, y mucho menos mirar por el retrovisor, especialmente los motociclistas. Antes de criticar la actitud del motociclista (¡lo cual es incorrecto, de hecho!), observa si tu propio comportamiento en el tráfico es ejemplar», «ahora entiendo por qué mi comida llegó toda mezclada en el contenedor», «Luego se convierte en una camiseta estampada con una frase sobre extrañar a alguien y no sabes por qué», «No juzgo porque no sé qué pasó, pero el motociclista cometió un error», «¿Y el conductor se quedó allí para coger la segunda piedra?».

El creador de contenido, Weslley Hermsdorff , suele compartir videos de sus recorridos en moto por la ciudad, en los que se enfrenta a diversas situaciones de riesgo o realiza bromas a personas que se encuentra a su paso.

CON INFORMACIÓN DE: EL HERALDO DE MÉXICO