Abrirán presa para riego de 22 mil has.

La presa Vicente Guerrero liberará agua a partir del 26 de diciembre para garantizar el riego del Distrito 086, con un volumen autorizado de 490 millones de metros cúbicos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Como ocurre cada año, una parte del agua almacenada en la presa Vicente Guerrero será derivada al Distrito de Riego 086 de Soto la Marina para la irrigación de alrededor de 22 mil hectáreas agrícolas, proceso que está programado para iniciar este viernes 26 de diciembre del año en curso, con el objetivo de garantizar el desarrollo del ciclo productivo en esta importante zona agrícola del centro del estado.

En entrevista para Expreso, el subsecretario de Infraestructura Hidroagrícola en Tamaulipas, Américo Rendón Dueñez, informó que la apertura de compuertas fue definida tras un análisis técnico que confirmó que las lluvias registradas en días recientes no aportaron el volumen necesario para cubrir la demanda del campo sin recurrir al embalse.

Y aunque se presentaron algunas precipitaciones en la región, estas fueron insuficientes para evitar la liberación de agua.

Por tanto, la irrigación esta garantizada también por la cantidad de agua con que cuenta el embalse más grande de Tamaulipas.

“La precipitación fue muy mínima, no fue suficiente para no abrir la presa”, explicó.

Para este ciclo agrícola se tiene autorizado un volumen de 490 millones de metros cúbicos, destinado exclusivamente al riego del Distrito 086, lo que permitirá atender la superficie programada.

Este volumen representa aproximadamente el 20 por ciento del almacenamiento total de la presa Vicente Guerrero y fue avalado por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (COTAG), instancia responsable de definir y regular la distribución del recurso hídrico.

De acuerdo con la planeación establecida, la derivación de agua se mantendrá durante varios meses, con un cierre programado de compuertas a principios de junio del 2026, una vez concluido el periodo de riego.

Al finalizar la operación, el nivel de la presa podría ubicarse alrededor del 50 por ciento de su capacidad, escenario que se considera favorable siempre y cuando no se presenten lluvias extraordinarias.

Rendón Dueñez destacó que, pese a la liberación de agua prevista, la presa Vicente Guerrero mantiene condiciones óptimas y dispone de reservas suficientes para garantizar el abasto agrícola en el corto y mediano plazo.

Incluso, señaló que el volumen actual permitiría enfrentar hasta dos ciclos agrícolas completos en caso de que no se registren precipitaciones relevantes en los próximos meses.

“El agua que tiene ahorita la Vicente es suficiente para dos ciclos completos”, afirmó.

Asimismo, el subsecretario subrayó que los últimos dos años han sido particularmente favorables en términos de lluvias, lo que ha permitido una recuperación sostenida del embalse.

Recordó que en 2024 la presa logró elevar su nivel de manera significativa tras encontrarse en condiciones críticas, comportamiento que volvió a repetirse durante 2025, brindando mayor certidumbre a los productores del Distrito 086.

Finalmente, destacó que el manejo del recurso se realiza bajo criterios técnicos y de planeación, con el objetivo de garantizar el equilibrio entre el uso agrícola y la conservación de los niveles de almacenamiento, considerados estratégicos para el desarrollo del campo tamaulipeco.

Por. Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón