Alertan por circulación de billetes falsos entre comerciantes ambulantes

Ante este escenario, integrantes del comercio informal reforzaron sus medidas de seguridad, principalmente en la revisión de billetes de alta denominación, con el objetivo de evitar pérdidas económicas que afecten directamente su sustento diario.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La circulación de billetes falsos en la capital tamaulipeca encendió las alertas entre los comerciantes ambulantes, quienes expresaron su preocupación ante el riesgo de ser víctimas de fraude, sobre todo durante temporadas de alta movilidad económica como el cierre de año.

Paulino Cortés, dirigente de la Unión de Comerciantes de Puestos Fijos y Semifijos, explicó que en la zona centro no se tiene registro de casos recientes relacionados con billetes apócrifos, aunque reconoció que la advertencia surgió a raíz de un incidente ocurrido el pasado 23 de diciembre.

Detalló que el hecho se presentó en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Moderna, donde el propietario recibió dos pagos con billetes falsos de 500 pesos, situación que motivó a emitir una alerta preventiva entre los agremiados del sector.

El dirigente señaló que, de manera periódica, se exhorta a los comerciantes a verificar la autenticidad del papel moneda antes de concretar cualquier operación, además de mantenerse atentos ante conductas sospechosas durante las transacciones.

Finalmente, destacó que, a diferencia de otros años en los que el gremio enfrentó fraudes y robos durante diciembre, en esta ocasión no se reportaron ilícitos, situación que atribuyó a la presencia constante de los cuerpos de seguridad en las calles del primer cuadro de la ciudad.

Por Raúl López García

Expreso