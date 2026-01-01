Arranca el año sin incidentes en el Mercado Municipal de Tampico

El funcionario señaló que el inmueble abrió sus puertas a las 6:00 horas bajo vigilancia interna y presencia de la Guardia Estatal.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Mercado Municipal de Tampico inició el año con saldo blanco. Entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero no se registró ningún incidente, confirmó el administrador del Centro de Abastos, Alejandro Gutiérrez Guerra.

El funcionario señaló que el inmueble abrió sus puertas a las 6:00 horas bajo vigilancia interna y presencia de la Guardia Estatal.

“Todo en orden desde las 6 de la mañana… los primeros visitantes llegaron entre 6:30 y 7:00” explicó.

Expresó que los locales de comida fueron los primeros en operar. Solo en el área gastronómica de la planta alta, recordó, hay capacidad para 520 comensales.

Gutiérrez Guerra estimó que este 1 de enero el mercado recibiría alrededor de 20 mil visitantes, principalmente familias de turistas que buscan probar platillos locales como caldo, mondongo, tacos y garnachas.

“Vienen familias grandes de 15, 20 o 25 personas… traen a la gente de fuera a conocer la gastronomía de la ciudad” mencionó.

La planta alta del mercado gastronómico sigue siendo el punto más concurrido. De acuerdo con el administrador, entre semana se registran horas pico desde las 9:30 hasta las 17:00, cuando ingresan entre mil 200 y mil 500 personas por hora, con suficiente personal para atender la afluencia.

Por Cynthia Gallardo

La Razón