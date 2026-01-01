Aumenta la demanda en el Refugio Invernal: Protección Civil Tampico reporta 15 atenciones en una sola noche

Se brindó resguardo a 14 hombres y 1 mujer, todas provenientes de la zona sur de la ciudad. En la zona norte no se registraron ingresos.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Dirección de Protección Civil de Tampico informó que durante la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1 de enero de 2026, el Refugio Temporal Invernal brindó atención a 15 personas en situación de vulnerabilidad.

El personal municipal informó que el flujo de personas se mantuvo constante ante las bajas temperaturas registradas en la región, garantizando resguardo, alimentación y espacio seguro para quienes lo necesitaron.

La asistencia se realizó bajo los protocolos establecidos para esta temporada invernal.

Con este registro más reciente, el refugio acumula 35 atenciones en sus primeros tres días de operación, reflejando el incremento de ciudadanos que requieren apoyo temporal ante el clima gélido.

Por Cynthia Gallardo

La Razón