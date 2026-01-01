Aumento al IEPS golpeará el bolsillo de consumidores y empresas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas azucaradas, tabaco, alcohol y comida chatarra en este 2026 lesionará fuerte el bolsillo de los consumidores, porque difícilmente dejarán de comprar esos productos, y las empresas serán impactadas por la posible disminución de la demanda de estos servicios advirtió Abraham Rodríguez Padrón, presidente estatal de FECANACO.

Dijo que la finalidad del gobierno federal es regular que las personas no consuman productos que hacen daño a la salud y eso lo hacen con la finalidad de poner una recaudación, pero al final de cuentas la gente podrá disminuir cualquier otra parte de la canasta básica menos ese tipo de productos como el cigarro, el licor, los refrescos y la comida chatarra.

Consideró que este tipo de medida lesiona más que nada la economía familiar, porque el refresco nunca falta en la mesa, siempre lo va comprar y es difícil que la gente deje de consumirlo.

Insistió en que la medida es lesiva para la familia, y que no es bajo esa premisa como se puede disminuir el consumo de esos productos, dicha acción es recaudatoria para el gobierno federal y nosotros como organismo empresarial estamos trabajando para que el presupuesto de ingresos y egresos que se aprobó en la federación como en los estados, no aumenten los impuestos ni generen nuevos.

Hizo énfasis en que la gente no deja de consumir productos como es el cigarro, la cerveza, los refrescos, las comidas chatarra como las papitas el impuesto especial sobre productos y servicios que está condicionado a esos productos, pero incrementarlo no disminuye el consumo, simplemente encarece el producto, genera más inflación y traemos un 120 % de incremento en los precios de productos de este tipo desde hace seis años, sin embargo, la cerveza ha aumentado mucho pero no disminuye sus ventas.

Por Salvador Valadez

Expreso