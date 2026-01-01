Clima tranquilo abre el 2026 en Tamaulipas

Autoridades recomiendan no bajar la guardia y mantenerse atentos a los avisos oficiales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El inicio de 2026 transcurre con relativa calma en el panorama climatológico de Tamaulipas, donde por el momento no existe un pronóstico cercano para la llegada de un nuevo frente frío.

Y es que de acuerdo con las previsiones meteorológicas, durante al menos los próximos 10 días se espera un predominio de temperaturas medio cálidas en gran parte del estado, con valores máximos que podrían rondar los 30 grados centígrados, principalmente en las regiones centro y sur.

Este comportamiento atípico para la temporada invernal ha generado condiciones más estables, con mañanas frescas y tardes templadas, alejadas de los descensos bruscos de temperatura que suelen registrarse a inicios de año.

Especialistas señalan que este escenario ofrece un respiro tanto para la población como para actividades productivas, aunque no significa el cierre definitivo del periodo invernal.

Pero conforme a los patrones históricos, se mantiene la expectativa de que durante los dos primeros meses del año (enero y febrero) puedan presentarse eventos de mayor impacto, como tormentas invernales y descensos más marcados en las temperaturas.

Por ello, autoridades recomiendan no bajar la guardia y mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que el invierno en Tamaulipas aún tiene episodios por mostrar.

Por Antonio H. Mandujano