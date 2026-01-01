Diciembre deja al menos 21 muertos y más de 80 heridos durante festejos decembrinos

Hasta el 1 de enero de 2026, las dependencias no habían emitido un informe consolidado; sin embargo, balances preliminares, reportes hospitalarios y comunicados oficiales permiten delinear el impacto real del periodo decembrino.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al menos 21 personas fallecidas y más de 80 lesionadas es el saldo preliminar que dejaron en Tamaulipas las festividades decembrinas de diciembre de 2025 y el arranque de 2026.

Los hechos estuvieron relacionados principalmente con accidentes de tránsito, uso de pirotecnia y disparos al aire, lo que impidió que el estado cerrara el año con saldo blanco, pese a los operativos preventivos desplegados por autoridades estatales y municipales.

Durante todo el mes, la Secretaría de Salud, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública mantuvieron vigilancia en carreteras, zonas urbanas y áreas de alta afluencia.

Aunque en municipios como Tampico y Ciudad Madero se reportó saldo blanco en operativos específicos de Navidad y Año Nuevo, a nivel estatal las cifras reflejan un cierre de año marcado por hechos trágicos.

Los accidentes de tránsito se consolidaron como el principal factor de mortalidad. Durante diciembre se registraron 17 personas fallecidas y 68 lesionadas en carreteras estatales y federales, con un promedio cercano a tres percances diarios.

Autoridades de seguridad atribuyeron estos hechos a exceso de velocidad, consumo de alcohol, cansancio al volante y alta movilidad, especialmente por el retorno de paisanos.

Hospitales del centro y sur del estado reportaron incremento en la atención de urgencias, mientras corporaciones de auxilio como Cruz Roja confirmaron mayor carga operativa durante las fechas clave de Navidad y Año Nuevo.

A pesar de los operativos de vigilancia, los accidentes viales volvieron a marcar el cierre del año como uno de los periodos más críticos en materia de seguridad carretera.

El uso de pirotecnia también dejó un saldo preocupante. Al menos 19 personas resultaron lesionadas, siete de ellas menores de edad, con casos graves de quemaduras y amputaciones registrados en municipios como Xicoténcatl y El Mante. Hasta mediados de diciembre se confirmaron cuatro fallecimientos relacionados con fuegos artificiales, cifra superior a la del año anterior.

Protección Civil Estatal reiteró durante todo el mes los llamados a evitar este tipo de artefactos, al advertir que representan un riesgo directo para niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

En paralelo, los disparos al aire durante los festejos de Año Nuevo volvieron a encender las alertas.

Aunque no existe una cifra estatal consolidada, autoridades confirmaron incidentes y subrayaron que las balas perdidas continúan siendo una amenaza real, con personas lesionadas en el contexto nacional que incluyen a Tamaulipas.

Además de los hechos con víctimas, se registraron incendios aislados vinculados con pirotecnia en viviendas y maleza, así como otros incidentes atendidos por cuerpos de emergencia: mascotas extraviadas por el ruido, llamadas falsas al 911, atención a personas en situación de calle y accidentes domésticos derivados de instalaciones eléctricas navideñas defectuosas.

Las autoridades coincidieron en que la prevención evitó tragedias mayores, aunque reconocieron que persisten conductas de alto riesgo difíciles de erradicar durante las celebraciones.

Saldo preliminar de las festividades decembrinas 2025 en Tamaulipas

El cierre de diciembre de 2025 deja una conclusión clara: las festividades continúan cobrando vidas cuando la celebración se combina con imprudencia, y el reto para las autoridades sigue siendo fortalecer la prevención y la corresponsabilidad social.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón