Este 2 de enero arranca el pago del predial en Victoria con descuentos

La tesorera del ayuntamiento de Victoria dijo que cada vez hay más conciencia en la población de la importancia del pago del impuesto predial que en estos primeros 2 meses vienen con descuentos de un 15 % en enero y febrero, y un 8 % en marzo y abril.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el descuento del 15% durante los meses de enero y febrero, y un 50% a jubilados, pensionados, adultos mayores, y personas con discapacidad inicia este viernes 2 de enero el pago del impuesto predial al que están obligados propietarios de más de 120 mil predios registrados en Catastro Municipal.

Se estima una recaudación de más de 70 millones de pesos entre pago de predial y rezago en este año, informó María Guadalupe de los Reyes Acosta.

Mientras que a jubilados, pensionados, adultos mayores tienen el 50 % de descuento sobre la propiedad donde habitan, todo el año, y que por pronto pago reciben el beneficio de un seguro de apoyo patrimonial por incendio de su casa hasta por 100 mil pesos y por robo hasta por 20 mil pesos.

Confirmó que este 2026 se paga el manifiesto, mismo que es cada dos años que se tiene que pagar, aclaro que en tablas y tarifas estas no sufrieron cambios salvo que las tablas vienen en UMAS y si aumenta es de acuerdo a la inflación, pero no hay ningún aumento como tal, en el 2026 se busca superar la meta de 70 millones de pesos anuales de recaudación en cuestión de predial que fue lo que se recaudó el año que recién concluyó.

Por Salvador Valadez C.