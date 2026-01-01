Fallece otra persona por descarrilamiento del Tren Interoceánico; suman 14

La mujer de 73 años falleció debido a complicaciones luego de resultar herida por el descarrilamiento del tren.

MÉXICO.- La cifra de muertos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico aumentó a 14 luego de que este 1 de enero se reportó el fallecimiento de una mujer que había resultado lesionada y que recibía atención médica luego del accidente que ocurrió el pasado domingo 28 de diciembre, confirmó la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

La Semar indicó que la víctima 14 del descarrilamiento es una mujer de 73 años, quien se encontraba hospitalizada desde el incidente y recibía seguimiento médico especializado.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, perdió la vida a consecuencia de las complicaciones derivadas del percance.

La Semar expresó su solidaridad con la familia y personas cercanas a la mujer, a quienes extendió sus condolencias en este momento de duelo.

También señaló que se mantiene en coordinación con las autoridades competentes para brindar la atención necesaria y dar seguimiento al caso conforme a los protocolos establecidos.

Identifican a víctima 14 del Tren Interoceánico

La mujer de 73 años que falleció este 1 de enero tras resultar lesionada por el descarrilamiento del Tren Interoceánico fue identificada como Hilda Alcántara, quien se encontraba internada en un hospital del IMSS Bienestar, donde era atendida de las heridas que presentaba luego del accidente ocurrido el 28 de diciembre.

De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el fallecimiento de la mujer ocurrió este jueves a las 10:35 horas.

Tras haber ocurrido el descarrilamiento la mujer fue ingresada al Hospital Tehuantepec del Issste y después fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar.

Tras el fallecimiento de la mujer, la CEAV garantizó acompañamiento integral a los familiares de la víctima 14 del accidente. «Nuestro compromiso es brindarles todo el respaldo necesario para que reciban una atención digna y con perspectiva de derechos».

Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca

El accidente del Tren del Corredor Interoceánico generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes continúan con las labores de atención, investigación y acompañamiento a las personas afectadas.

Con el fallecimiento de la mujer de 73 años se tiene el registro de 14 muertes ocasionadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico entre la población de Nizanda y Chivela, en Oaxaca.

La Semar reiteró su disposición para colaborar en todo lo necesario, mientras avanzan las indagatorias que permitan esclarecer lo ocurrido.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.