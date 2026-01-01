Hombre es golpeado y abandonado junto a las vías

El afectado se encontraba en los patios de maniobras ubicados en la colonia Árbol Grande en la urbe petrolera.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Brutal golpiza recibió un hombre la tarde del jueves, al cual dejaron abandonado a un costado de las vías férreas.

Paramédicos y Bomberos de Protección Civil Madero acudieron al sitio para darle los primeros auxilios.

En pocos minutos llegaron al lugar, dándole inmediata atención.

Posteriormente lo subieron a una camilla y tras subirlo a la ambulancia, lo trasladaron al Hospital Civil para que recibiera atención médica especializada.

Por Benigno Solís/La Razón