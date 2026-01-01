México termina el 2025 con 20,674 homicidios dolosos

De acuerdo con datos del gobierno federal, más de 27 mil personas han sido asesinadas en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

MÉXICO.- 2025 cerró con 20 mil 674 homicidios dolosos, un promedio de 56.6 casos diarios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con las cifras preliminares del informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el acumulado de los primeros 15 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asciende a 27 mil 227 víctimas

Este total integra los 6 mil 553 casos registrados entre octubre y diciembre de 2024, periodo en el que inició la gestión actual, con un promedio diario de 71.2 asesinatos en ese lapso inicial.

Incidencia delictiva en el cierre de año

El reporte diario del SESNSP detalló que el 31 de diciembre de 2025 se cometieron 41 homicidios dolosos en territorio nacional. Baja California encabezó la estadística de violencia letal en la última jornada del año con cinco casos registrados.

A esta entidad le siguieron, con cuatro casos cada una, las entidades de Chihuahua, Estado de México y Guerrero. Por su parte, Guanajuato, Jalisco y Morelos reportaron tres asesinatos cada uno, mientras que en Colima, Oaxaca, Puebla y Sinaloa se contabilizaron dos víctimas por estado.

Comportamiento mensual de la violencia en 2025

El análisis cronológico de los datos oficiales muestra una fluctuación en la incidencia de este delito de alto impacto a lo largo del primer año completo de la presente administración:

Primer trimestre: Enero inició con 2 mil 037 casos, seguido de mil 807 en febrero y mil 996 en marzo.

Segundo trimestre: Abril registró mil 705 casos, mayo mil 777 y junio cerró con mil 818.

Tercer trimestre: Julio reportó mil 754 homicidios, agosto mil 634 y septiembre mil 587.

Cuarto trimestre: Octubre cerró con mil 553 casos, mientras que noviembre y diciembre mantuvieron una cifra idéntica de mil 503 asesinatos cada uno.

Implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad

La reducción gradual observada en el último trimestre coincide con la consolidación de la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual se basa en cuatro ejes principales: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y coordinación con las entidades federativas.

Las autoridades federales han focalizado operativos en los estados que concentran el mayor número de carpetas de investigación por homicidio doloso, particularmente en la región del Bajío y la frontera norte.

Los datos del SESNSP son alimentados por los reportes de las fiscalías estatales, los cuales son sujetos a revisión para el informe anual definitivo que se publica habitualmente durante el primer trimestre del año subsecuente.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.