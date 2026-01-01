Nace Sofía Isabela, la primera bebé del 2026 en México

La pequeña Sofía Isabela nació a las 00:01 horas de este 1 de enero, con un peso de 2.8 kilogramos y 50 centímetros de longitud

El primer bebé del 2026 en México nació en el primer segundo de este 1 de enero, en el Hospital de Gineco-Obstetricia No. 60, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con los médicos que atendieron el parto, se trata de una niña, a quien reportan sana y fuerte, y cuyo nombre es Sofía Isabela.

👶✨ Sofía Isabela es la primera bebé nacida en el #IMSS este 2026. Un nuevo año que inicia con vida, esperanza y cuidado desde el primer instante. 💚 pic.twitter.com/sL79EIeooU — IMSS  (@Tu_IMSS) January 1, 2026

Un equipo multidisciplinario trabajó en la labor de parto de la señora Andrea Guadalupe Tapia Álvarez, una mujer de 24 años, madre soltera y estudiante universitaria.

Una vez que fue evaluada, Sofía Isabela fue entregada a su madre, para cumplir con el protocolo de apego inmediato que vincula a madre y a hija desde el primer instante del alumbramiento.

La menor nació con un peso de 2.8 kilos y 50 centímetros de longitud. Andrea, originaria de Cuautitlán Izcalli y quien se convirtió en madre por primera vez, habló tras el parto.

«Me siento feliz, me siento contenta y es algo que le puedo contar cuando esté grande»

Equipo multidisciplinario trajo a la vida a Sofía

En la cirugía participó un equipo multidisciplinario, en el que estuvieron presentes:

– La médica anestesióloga Elizabeth Rosas.

– La pediatra Paola Marbella Trejo.

– La ginecóloga Zaira Rebollar Martínez.

– La coordinadora clínica del turno nocturno, doctora Rosa Elena Cano Nava.

– La enfermera quirúrgica Blanca Luz Cazares.

– El enfermero circulante ⁠Mario Alberto Hernández Reyes.

El Hospital de Gineco-Obstetricia No. 60 está certificado por la OMS y la UNICEF como un Hospital Amigo del Niño y de la Niña (IHAN) por promover la maternidad.

Según estimaciones del gobierno federal, en 2026 nacerán menos de 2 millones de personas y el país seguirá con una tasa lenta de crecimiento poblacional en los próximos años.

Con información de NMas