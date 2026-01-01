Sacudida en Gobierno de Altamira; arranca el año con cambios

Se presentaron los nuevos nombramientos que entraron en funciones a partir de este primero de enero de 2026.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El Ayuntamiento de Altamira oficializó una serie de cambios en diversas dependencias como parte de una reestructuración.

Durante la Vigésima Séptima Sesión de Cabildo, se presentaron los nuevos nombramientos que entraron en funciones a partir de este primero de enero de 2026.

La reestructura incluye áreas operativas y entre las designaciones destacan Romel Faustino Martínez Flores como Director de Protección Civil, Jesús Antonio Rodríguez Rodríguez en la Secretaría de Servicios Públicos y Marisol Rodríguez Castillo en la Dirección de Administración. Asimismo, se integran Geovanna Flores Torres a Relaciones Públicas, Queila Edith Reyes como Secretaria Técnica y María Luisa Cuevas Rivera en la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, en sustitución del biólogo Rubén Herver Zárate.

El esquema de trabajo para este año también contempla renovaciones en los institutos municipales y áreas de bienestar. Hannia Ramos Galván asumió la Dirección del Instituto de la Mujer, apoyada por Febe Nadia Sáenz Soni en la subdirección. De igual forma, María de los Ángeles Rojas Torres dirigirá el Instituto de la Juventud, Jonathan Didier Fuentes Estopier el Instituto del Deporte y Brittanya Alejandrina Bache Vega coordinará el área rural de la Secretaría de Bienestar Social.

Otros sectores que cuentan con nuevos titulares son Cultura con Mirtha Sheyla Loyola Galván, Educación con Mario Ortiz Sánchez, Escrituración y Vivienda bajo el mando de Denisse Benítez Juárez y Bienestar Animal con Lessly Gisel Aguirre Zaleta.

Los regidores también aprobaron que la próxima sesión, programada para el 19 de enero, se lleve a cabo en el Complejo Integral Multidisciplinario Altamira (CIMA), declarado recinto oficial.

“Todos tienen el compromiso de atender a la ciudadanía las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin ninguna excepción”, dijo el alcalde Armando Martínez.

Por Oscar Figueroa

La Razón