Saldo blanco en Tampico tras Año Nuevo

-Operativo “Navidad Segura” atendió 14 emergencias

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El arranque del 2026 fue positivo. El operativo “Navidad Segura: Tampico Te Cuida”, coordinado por instrucción de la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya, cerró con saldo blanco durante la celebración del 31 de diciembre y la madrugada de este jueves 1 de enero de 2026.

La Dirección de Protección Civil, junto con Tránsito y Vialidad, Cruz Roja, Guardia Estatal, Guardia Nacional, Sedena, Marina y Bomberos, mantuvo vigilancia en toda la ciudad y respondió de inmediato a 14 emergencias, principalmente: incendios de basura, zacatales y siniestros menores en vivienda.

Entre los reportes atendidos por Protección Civil y Bomberos se encuentran incendio de llanta de automóvil en el Fraccionamiento San Francisco; quema de basura en Del Bosque y Cascajal; incendios de zacatal en Allende y Cascajal; incendio de palmera en la colonia Águila; dos incendios en casa habitación en Sagitario y Las Américas; incendio de bodega en la Zona Centro; siniestros en escuelas de las colonias Primavera y Morelos, así como fuego en solar baldío.

El resumen cerró con:

* 1 quema de llanta

* 3 quemas de basura

* 2 incendios de zacatal

* 1 quema de ropero

* 1 incendio de palmera

* 2 incendios en casa habitación

* 1 incendio en bodega

* 1 incendio en escuela

* 1 incendio en solar baldío

* 1 incendio en techumbre de escuela

Siendo en total: 14 emergencias.

En el Refugio Temporal Invernal fueron recibidas 10 personas en situación de calle, entre 29 y 72 años, durante la noche del 31 y la madrugada del 1 de enero.

La Dirección de Tránsito y Vialidad reportó una noche tranquila.

* Hechos viales: 0

* Lesionados: 0

* Volcaduras: 0

* Conducción en estado de ebriedad: 0

* Personas fallecidas: 0

La Guardia Estatal registró “sin novedades”:

* Detenidos por falta administrativa: 0

* Puestas a disposición: 0

* Robos: 0

La Cruz Roja Mexicana informó sin servicios relevantes, mientras que Sedena, Marina y Guardia Nacional realizaron rondines preventivos de día y de noche en el Centro y distintos sectores del municipio.

El operativo concluyó con saldo blanco, confirmando una celebración de Año Nuevo sin incidentes mayores en Tampico.

Por Cynthia Gallardo

La Razón