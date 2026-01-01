Semar proyecta administrar cuatro puertos en 2026

La Semar proyecta ampliar sus capacidades mediante la modernización de instalaciones.

MÉXICO.-La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) alista su hoja de ruta para 2026 con una estrategia que cruza tres frentes: seguridad, impulso económico y fortalecimiento institucional.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2026), donde la dependencia define su papel como pieza clave del Estado en tareas que van desde la protección territorial hasta la operación de infraestructura estratégica.

En el plano operativo, la Semar proyecta ampliar sus capacidades mediante la modernización de instalaciones, el mantenimiento de infraestructura estratégica y la incorporación de nuevas unidades de superficie

Destaca la administración de puertos clave como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Progreso, así como su participación en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, considerado uno de los motores logísticos y económicos del país.

El componente ambiental también figura entre las prioridades. El presupuesto contempla recursos para atender el arribo de sargazo en el Caribe, proteger zonas naturales y reforzar la vigilancia marítima para prevenir daños ecológicos.

A la par, la Marina mantiene presencia en organismos internacionales vinculados con la seguridad marítima y la navegación

De acuerdo con el documento, la Semar mantendrá su responsabilidad en la defensa nacional y en la vigilancia de mares, costas y puertos, además de reforzar el combate a delitos como el tráfico de drogas, armas y personas.

A estas labores se suman acciones de seguridad interior, protección ambiental y atención a emergencias, un terreno donde su presencia se ha vuelto cada vez más visible, sobre todo durante huracanes, inundaciones y otros eventos climáticos extremos.

El fortalecimiento del personal naval ocupa un lugar central dentro del presupuesto. La institución parte de una premisa clara: su gente es el eje de la operación.

Por ello se contemplan recursos para sueldos, capacitación y profesionalización, conforme a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda.

También se prevé reforzar el Sistema Educativo Naval y mantener programas de becas para hijas e hijos del personal, una medida que busca dar continuidad y estabilidad a la vida institucional.

Otro eje relevante es la alineación del gasto con el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030, con énfasis en igualdad, sostenibilidad y desarrollo social.

La intención, según el planteamiento oficial, es que la institución contribuya no solo a la seguridad, sino también al crecimiento económico, la innovación y la cohesión social.

El proyecto presupuestal para 2026 señala a la Marina con responsabilidades cada vez más amplias. No se limita al ámbito militar, sino que se consolida como un actor estratégico en la estabilidad del país, la protección de sus recursos y la construcción de un modelo de desarrollo con visión de largo plazo.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.