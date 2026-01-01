VIDEO: Comerciantes golpean salvajemente con palos a un turista en playa de Brasil

La prestadora de servicios también negó que se haya cobrado la cantidad de 150 reales y afirmó que el monto correcto habría sido 30 reales.

BRASIL.- Una pelea entre comerciantes de una playa y un turista se viralizó en las redes sociales poniendo en el centro del debate nuevamente los conflictos recurrentes entre los visitantes y los prestadores de servicios que operan en zonas costeras.

Las imágenes grabadas por una de las personas que se encontraban en el balneario muestran parte de la discusión que rápidamente escaló a la violencia física.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en la playa de Balneário Camboriú, en el litoral norte del estado de Santa Catarina, Brasil, el incidente involucró a un turista argentino y a una familia que vende mazorcas de maíz hervidas en la playa.

Según la versión inicial, el conflicto comenzó cuando al visitante presuntamente le cobraron 150 reales brasileños por los productos adquiridos, un monto que consideró excesivo. La discusión se intensificó y derivó en una pelea que fue captada en video y difundida ampliamente en redes sociales.

Tras la viralización del video, la hija del comerciante involucrado dio su versión de los hechos en un comentario que acumuló miles de reacciones. En su relato, aseguró que el turista ingresó al restaurante acusando a su familia de robo y llamándolos ladrones.

Según la joven, el hombre exigía explicaciones por el cobro y, durante la discusión, habría golpeado a su madre en la cabeza, lo que provocó la reacción inmediata de familiares y empleados del puesto

Incidentes entre turistas y prestadores de servicios no es aislado en el Balneário Camboriú

La mujer también negó que se haya cobrado la cantidad de 490 pesos mexicanos y afirmó que el monto correcto habría sido 98 pesos, señalando que cuentan con recibos y otras pruebas que respaldarían su versión de los hechos.

Pese a esta explicación, la reacción en redes sociales ha sido mayoritariamente crítica hacia los vendedores ambulantes. Muchos usuarios sostienen que, independientemente del desacuerdo comercial, la situación debió resolverse llamando a la Policía Militar, y recalcan que ningún conflicto justifica la violencia física.

Otros internautas señalan que este tipo de incidentes no es aislado y que en Balneário Camboriú y otros destinos turísticos del país se han denunciado precios abusivos, lo que afecta la imagen del lugar ante los visitantes.

🚨URGENTE – Argentino reclama de milho por R$ 150 e apanha de comerciantes com vassoura, em Balneário Camboriú Comerciantes contestam as acusações e afirmam que o valor cobrado foi de R$ 30. pic.twitter.com/bkEVp5ai9M — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) January 1, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.